Корпоративы на следующий год запланировали 40% компаний

39% предприятий и организаций уже запланировали корпоративные мероприятия на следующий год. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску персонала SuperJob. Чаще всего речь идет об общенародных праздниках — Новом годе, Дне защитника Отечества и 8 Марта.

Кроме того, в число наиболее популярных мероприятий вошли профпраздники, дни рождения компаний, тимбилдинги, спортивные соревнования и совместные выезды на природу или экскурсии.

Каждая третья компания, бюджетирующая расходы на корпоративные мероприятия, планирует в 2024-м уложиться в те же суммы, что и в этом году, 26% работодателей увеличили бюджеты на корпоративы.

Период проведения опроса: 24 сентября — 13 октября 2023 года. В нем приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Ранее редакция сообщала, что заказы на новогодние корпоративы все еще очень туманны.