Более 600 фундаментальных научных разработок новосибирских ученых поддержаны Правительством региона за 5 лет

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева, гранты позволяют ученым реализовать свои научные идеи, научным организациям – приобрести новое оборудование, от которого зависит скорость развития науки и решение прикладных задач, а также мотивируют молодых ученых оставаться в регионе и воплощать свои исследования совместно с индустриальными партнерами.

Научные разработки, которые представлены на конференции, касаются оптимизации технологии геномного редактирования с использованием лабораторных и сельскохозяйственных животных, оценки влияния опухолевого микроокружения на рост и дифференцировку стволовой кроветворной клетки, использования наилучших доступных технологий в целях сокращения углеродного следа на предприятиях Новосибирской области, разработки методики оценки состояния техногенно-нарушенных земель региона и прогнозирования направлений их альтернативного использования, получения многофункциональных кристаллов, разработки методик выращивания известных и новых синтетических кристаллов, создания «пирамид генов», стабилизирующих содержание белка и клейковины в зерне мягкой пшеницы, оценки и прогнозирования пространственного развития Новосибирской области на основе интеграции баз микроданных, геоинформационных систем и аппарата эконометрического моделирования.