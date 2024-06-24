В самолёт, летевший в Новосибирск, могла ударить молния

Во время полёта из Ноябрьска в Новосибирск экипаж самолёта заподозрил, что в воздушное судно могла ударить молния.
23 июня 2024 года самолёт авиакомпании «Сибирь» успешно приземлился в аэропорту Толмачёво.
Как сообщил Telegram-канал Aviaincident, командир воздушного судна отметил в технической лётной книжке о возможном воздействии атмосферного электричества на самолёт.
После посадки воздушное судно тщательно осмотрели, но никаких повреждений не обнаружили.
Ранее редакция сообщала о том, что летевший из Новосибирска самолет не смог сесть из-за собаки. Животное металось по взлетной полосе.
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