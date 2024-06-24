В самолёт, летевший в Новосибирск, могла ударить молния

Во время полёта из Ноябрьска в Новосибирск экипаж самолёта заподозрил, что в воздушное судно могла ударить молния.

23 июня 2024 года самолёт авиакомпании «Сибирь» успешно приземлился в аэропорту Толмачёво.

Как сообщил Telegram-канал Aviaincident, командир воздушного судна отметил в технической лётной книжке о возможном воздействии атмосферного электричества на самолёт.

После посадки воздушное судно тщательно осмотрели, но никаких повреждений не обнаружили.

Ранее редакция сообщала о том, что летевший из Новосибирска самолет не смог сесть из-за собаки. Животное металось по взлетной полосе.