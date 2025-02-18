Более 600 участков новосибирских садоводов планируют газифицировать в 2025 году

Программа социальной газификации действует на территории России с 2021 года. Она позволяет бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, сообщили в региональном Росреестре. В 2024 году такую возможность получили и владельцы участков в СНТ.

— В 2025 году начнется работа по догазификации 663 домовладений на территории 22 СНТ, расположенных на территории дачного поселка Мочище Новосибирского района, Бердска, Искитима и Новосибирска, — сообщил заместитель начальника отдела энергетики и газификации министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Сапожков.

Он добавил, что до 2030 года в Новосибирской области планируется создать техническую возможность подключения для 8 054 домовладений в 236 СНТ. По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Натальи Ивчатовой, в рамках программы на территории региона оформлена 1 181 сеть газораспределения.

Стоит отметить, что для подведения газа к участку необходимо выполнить ряд условий, первое из которых – расположение СНТ в границах газифицированного населенного пункта.

Для того чтобы попасть в программу догазификации, необходимо провести общее собрание членов СНТ, составить протокол, после чего подать заявку на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения.

Стоит отметить, что подключиться к газу смогут лишь жилые дома – капитальные строения, пригодные для постоянного проживания. Решение о признании садового дома жилым принимает администрация населенного пункта, в границах которого расположен дом.

Актуализированный план-график догазификации СНТ размещен на региональной вкладке официального сайта Росреестра и на сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Также, Росреестр разработал путеводитель по догазификации для садоводов.

Программа догазификации действует на местном уровне. За её реализацию отвечают местные газораспределительные организации.

Ранее редакция сообщала, что аудиторы перенесли проверку концессии по газовым сетям в Новосибирске.