Рекламодателям

Более 600 участков новосибирских садоводов планируют газифицировать в 2025 году

  • 18/02/2025, 18:30
Автор: Оксана Мочалова
Более 600 участков новосибирских садоводов планируют газифицировать в 2025 году
Голубое топливо появится в 22 СНТ

Программа социальной газификации действует на территории России с 2021 года. Она позволяет бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, сообщили в региональном Росреестре. В 2024 году такую возможность получили и владельцы участков в СНТ.

— В 2025 году начнется работа по догазификации 663 домовладений на территории 22 СНТ, расположенных на территории дачного поселка Мочище Новосибирского района, Бердска, Искитима и Новосибирска, — сообщил заместитель начальника отдела энергетики и газификации министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Сапожков.

Он добавил, что до 2030 года в Новосибирской области планируется создать техническую возможность подключения для 8 054 домовладений в 236 СНТ. По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Натальи Ивчатовой, в рамках программы на территории региона оформлена 1 181 сеть газораспределения.

Стоит отметить, что для подведения газа к участку необходимо выполнить ряд условий, первое из которых – расположение СНТ в границах газифицированного населенного пункта.

Для того чтобы попасть в программу догазификации, необходимо провести общее собрание членов СНТ, составить протокол, после чего подать заявку на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения.

Стоит отметить, что подключиться к газу смогут лишь жилые дома – капитальные строения, пригодные для постоянного проживания. Решение о признании садового дома жилым принимает администрация населенного пункта, в границах которого расположен дом.

Актуализированный план-график догазификации СНТ размещен на региональной вкладке официального сайта Росреестра и на сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Также, Росреестр разработал путеводитель по догазификации для садоводов.

Программа догазификации  действует на местном уровне. За её реализацию отвечают местные газораспределительные организации.

Ранее редакция сообщала, что аудиторы перенесли проверку концессии по газовым сетям в Новосибирске. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

130

Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : СНТ Догазификация Новосибирская область


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Режим «черного неба» ввели в Новосибирске и Искитиме
18/02/25 19:00
Общество
Овощехранилище находится на грани обрушения в Новосибирске
18/02/25 18:45
Общество
Более 600 участков новосибирских садоводов планируют газифицировать в 2025 году
18/02/25 18:30
Экономика
В реестре нелегальных компаний ЦБ более 100 из Новосибирска
18/02/25 18:00
Бизнес ПроБизнес
Новосибирцам сократили лимит по кредиткам до 111 тысяч рублей
18/02/25 17:30
Общество Финансы
Китайский инвестор готовит к реализации второй проект под Бердском
18/02/25 17:00
Агропром Бизнес
1700 новых рабочих мест за год: губернатор оценил развитие Новосибирского района
18/02/25 16:10
Власть
Подрядчик через суд получил деньги за муниципальный контракт в Новосибирске
18/02/25 16:00
Бизнес
Продавцов табака в России обяжут получать лицензии
18/02/25 16:00
Бизнес
Расширить методы самообороны при защите дома предлагают депутаты Госдумы
18/02/25 15:30
Общество Право&Порядок
С 1 марта начнется выдача путевок в детские сады в Новосибирске
18/02/25 15:00
Власть Общество
Московский холдинг планирует запустить элеватор в Купино в 2025 году
18/02/25 14:15
Агропром Бизнес Инновации
Спрос на авторские букеты подскочил в Новосибирске на 80%
18/02/25 14:01
Бизнес Общество
На развитие гостиниц в Новосибирской области добавили федеральных денег
18/02/25 13:30
Бизнес ПроБизнес Туризм
Минимальная месячная корзина продуктов подорожала в Новосибирской области
18/02/25 12:30
Общество
«Стройка входит в режим комы»: о чем говорили застройщики в закрытой части Строительного форума в Новосибирске
18/02/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Новый Дом культуры откроется в селе Ярково Новосибирской области к 9 мая
18/02/25 11:50
Власть
Директора «Спецавтохозяйства» задержали за взятки в Новосибирске
18/02/25 11:42
Бизнес Право&Порядок
Двое опоздавших на посадку пассажиров попытались догнать самолёт в Новосибирске
18/02/25 11:30
Право&Порядок
Младенцу с синдромом короткой кишки требуется дорогостоящее внутривенное питание
18/02/25 11:25
Общество
Популярное
Екатерина Мизулина планирует приехать в Новосибирск
18/02/25 17:45
В связи с похищением ребенка возбуждено уголовное дело в Новосибирске
18/02/25 14:45
Дело о похищении человека и вымогательстве передано в суд Новосибирска
18/02/25 14:30
На принудительное лечение отправили больного туберкулезом в Новосибирске
18/02/25 13:00
Ребенок упал на пути в метро «Площадь Ленина» в Новосибирске
17/02/25 16:45
Гигантский ёрш из Обского моря удивил рыбаков и ихтиолога в Новосибирске
17/02/25 13:30
Новости компаний
Незаконные майнеры наносят значительный ущерб энергетикам Новосибирской области
18/02/25 16:50
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт
18/02/25 9:05
Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка
17/02/25 9:05
Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году
13/02/25 9:05
Банк Уралсиб стал партнером Бийской Федерации Волейбола
11/02/25 9:05
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска