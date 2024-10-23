Аудиторы перенесли проверку концессии по газовым сетям в Новосибирске

На 11 октября была намечена проверка соблюдения концессионером АО «Городские газовые сети» (ГГС) условий концессионного соглашения от ноября 2016 года. Судя по документу, в 2024 году концессионер должен провести реконструкцию газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой двух ГРШП большей мощности на газопроводе высокого давления в Матвеевке.

Однако решением департамента инвестиций, проверка была перенесена на 2025 год. Как говорится в акте КСП, департамент ЖКХ уведомил департамент по инвестициям, что указанные работы компания планирует проводить в четвертом квартале 2024 года. В документе подчеркивается, что концессионер предоставил доказательства закупки оборудования, необходимого для проведения ремонта.

— Лицами, уполномоченными на проведение проверки соблюдения концессионером условий соглашения, принято решение о нецелесообразности ее проведения, так как мероприятия по реконструкции еще не завершены, — уточняется в документе.

Напомним, первую концессию ГГС и мэрия Новосибирска заключили в 2011 году. По соглашению, ГГС обязывалось провести реконструкцию 42 газопроводов и осуществлять их эксплуатацию до 2036 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 32 млн рублей. Однако, в декабре 2023 соглашение было расторгнуто.

В ноябре 2016 года мэрия и ГГС подписали соглашение на 25 лет на 102 млн рублей. Эти деньги компания обязывалась вложить в реконструкцию и строительство 20 объектов газоснабжения.

В 2018 году компания заключила с мэрией третье концессионное соглашение. В рамках ГГС компания планирует построить подземный газопровод высокого давления в Первомайском районе. С учетом индекса дефлятора объем инвестиций с 2018 по 2022 год анонсировался 16,9 млн руб. Также концессионер должен был провести реконструкции объектов газоснабжения, находящихся в муниципального собственности города Новосибирска и хозяйственном ведении МУП «Энергия». Работы по реконструкции намечены с 2023 года. На эти цели компания обязана направить 31,5 млн руб (с учетом индекса дефлятора).

ОАО «Городские газовые сети» — одна из газораспределительных организаций Новосибирской области. Создана в 2009 году Компания являлась партнёром мэрии города Новосибирска в реализации ведомственной целевой программы «Газификации города Новосибирска» на 2011 – 2017 годы. ОАО «Городские газовые сети» является членом «Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности», ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз», членом СРО НП Строителей Сибирского Региона, а также входит в состав группы компаний «Нордазия», говорится на сайте компании. Ранее отмечалось, что 25% компании принадлежит ООО «Нордазия», 25% — МУП «Энергия» города Новосибирска, 50% — ООО «Сибспецстроймонтаж». Сейчас информация о собственниках закрыта.

По данным Seldon.Basis, гендиректором компании является Андрей Корягин. УК компании — 3 млн руб. Выручка компании в 2023 году составляла 150,7 млн рублей (+64%), чистая прибыль — 4,6 млн рублей (+349%). У компании 143 выигранных контракта на 1,5 млрд рублей. Чаще всего контракты заключались c ДЭЖКХ города (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала о том, что более 5,7 тысяч домов СНТ включили в план-график догазификации в Новосибирской области.