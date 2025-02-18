Овощехранилище находится на грани обрушения в Новосибирске

Овощехранилище в гаражно-строительный кооперативе (ГСК) «Сигнал» на улице Кропоткина, 92/2 в Новосибирске находится под угрозой затопления. Из-за размытого фундамента уже обрушилось несколько кабинок. Члены кооператива опасаются ставить свои автомобили в гаражи и перестали посещать овощехранилище. По их мнению, весной четырехэтажное здание может разрушиться полностью. Новосибирцы обратились к мэрии с просьбой разобраться в ситуации.

— Несмотря на наши многочисленные обращения, мэрия и МП «Метро МиР», которой принадлежит ливневая канализация, обслуживающая наш район, бездействуют. С приближением весны и таянием снега мы вновь столкнёмся с серьёзной проблемой: ливневая канализация в нашем кооперативе не функционирует должным образом. Вода не уходит, что приводит к затоплению подвалов гаражей и овощехранилища, — сообщил изданию «Om1 Новосибирск» член ГСК Павел Федотов.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (ДТиДБ) сибирякам ответили, что здание в ГСК «Сигнал» было построено в нарушение нормативных требований и правил над ливневым коллектором без согласования с владельцем сетей. Кроме того, сам коллектор в настоящее время находится в «ограниченно рабочем состоянии».

— Для восстановления рабочего состояния коллектора необходимо устранить допущенные при строительстве нарушения нормативных требований и правил, — констатировали в мэрии.

Члены ГСК продолжают поиск решений своей проблемы.

Ранее редакция сообщала, что из-за риска обрушения многоквартирного здания в Пашино на объекте решено ввести режим повышенной готовности. Жителей аварийного дома переселят в маневренный фонд.