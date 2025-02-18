В реестре нелегальных компаний ЦБ более 100 из Новосибирска

Банк России запустил новый веб-сервис, основанный на API. Через сервис можно автоматически бесплатно получить любую актуальную информацию, содержащуюся в «списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности». Для этого достаточно указать ИНН, название организации, ее адрес или сайт за весь доступный период.

— Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате, — уточняется на сайте ЦБ.

Судя по информации, размещенной на сайте Банка России, в реестр на данный момент входят более 20 тысяч компаний. Из них более 100, зарегистрированы или имеют подразделения в Новосибирской области (либо эти компании ранее работали в регионе в 2020-2025 годах). Среди них ломбарды, комиссионные магазины, микрокредитные, брокерские и инвестиционные компании, сообщества в соцсетях, научно-внедренческий центр, потребительские кооперативы. К примеру, в списке такая компания, как Soho Pool Club. Она планировала построить трехъярусный круглогодичный комплекс с пляжем, бассейнами, саунами и заведениями общепита в районе парка «Бугринская роща». В реестре также находится компания ООО «Арифметика», которая ранее входила в группу «Обувь России».

Ранее редакция сообщала о том, что на портале «Госуслуги» появилась возможность анонимно сообщить автовладельцу различную информацию, связанную с его транспортом.