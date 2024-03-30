Более 600 водителей оштрафованы за парковку под знаком «Инвалид» в Новосибирской области

Более 600 водителей Новосибирской области оштрафованы за парковку в зоне действия дорожных знаков или разметки, парковочных мест, предназначенных для определенной категории граждан, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— 517 нарушений зафиксировано городе в Новосибирске, более 100 – в районах Новосибирской области, — уточнили в ведомстве.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской федерации за данный вид нарушения предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей. Кроме того, машины эвакуируются на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции уточнили, что инвалид, который управляет машиной, или человек, который перевозит такого гражданина, должны внести сведения о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов. При этом, в реестр вносится информация только одного авто.

Согласно ст. 15 закона «О социальной защите инвалидов в РФ» на каждой автомобильной стоянке под места для инвалидов должно быть выделено не менее 10% мест. Такое правило действует для парковок общего пользования, в том числе рядом с жилыми домами, возле мест отдыха, физкультурно-спортивных и культурных организаций.

Ранее редакция сообщала, что суд выделил парковочное место для матери ребенка-инвалида в Новосибирске.