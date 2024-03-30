Жительница Новосибирска ищет сбежавшего домашнего лиса Яшку

Жительница Новосибирска Наталья третьи сутки разыскивает своего домашнего питомца — лиса по кличке Яшка.

По словам Натальи, она присматривает за животным три года. Раньше его воспитывали в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН). Лис живет в уличном вольере в посёлке Академгородка Ложок.

— У вольера стоит деревянное ограждение — он прогрыз эту толстую доску, видимо, весна подействовала, и убежал, — рассказала Наталья.

Лис уже не первый раз сбегает. Раньше он далеко не убегал и его находили у соседей.

Яшка отличается от лесных животных. У него укороченная мордочка, он пушистый и упитанный. Животное не боится людей и может подойти к ним за едой.

Наталья переживает, потому что лис привык к домашним условиям и в дикой природе не сможет выжить.

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