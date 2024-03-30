Стало известно, какие изменения в законодательстве ждут новосибирцев в апреле

С 1 апреля в России проиндексируют на 7,5% социальные пенсии.
Социальная пенсия назначается нескольким категориям граждан:
Кроме того, с 1 апреля будет увеличен размер государственного пенсионного обеспечения таких категорий граждан, как военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Их пенсия также будет увеличена на 7,5%.
В Новосибирской области проиндексированную пенсию получат более 80 тысяч жителей.
С 1 апреля 2024 года регионы получили право ограничивать торговлю алкоголем в так называемых наливайках, которые расположены в многоквартирных домах. Вплоть до полного запрета ночных продаж.
Этот же документ предусматривает, что алкогольной продукции нельзя будет давать наименования, вводящие покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств таких товаров
С 1 апреля вступают в силу новые правила, касающиеся перепланировки помещений. Собственник квартиры обязан письменно уведомить местные власти о завершении перепланировки, приложив технический план помещения.
Под закон о перепланировке попадают:
Согласно документу, все действия, в результате которых меняется площадь комнаты, вход в неё, а также появляются помещения с новыми функциями, не предусмотренными в техпаспорте (например, гардеробная), теперь будут пониматься как перепланировка.
Еще одним нововведением станет упрощённый порядок перевода жилого помещения в нежилое. Согласно новым правилам, эта процедура будет считаться оконченной только после внесения всех изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Собственников, которые не будут соблюдать закон, ждут штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей — для физических лиц, и от 40 до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.
С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке печатных общеобразовательных учебников.
Участие в эксперименте добровольное.
С 1 апреля 2024 года устанавливается уголовная ответственность за незаконное производство и оборот табачной продукции в крупном размере или организованной группой.
Максимальным наказанием будет штраф три-четыре миллиона рублей, пять лет принудительных работ или лишения свободы.
Крупным размером признается стоимость табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, превышающая 100 000 рублей.
С 1 апреля штраф при задержке авиарейса и багажа в России увеличится до 100 рублей за час просрочки (сейчас — 25 рублей), но не более чем 50% провозной платы.
Однако, если перевозчик докажет, что вылет задержали по не зависящей от него причине, штраф не выплатят. Например, если это произошло из-за поломки самолета, которая угрожала жизни пассажиров или из-за плохой погоды.
В России снижается порог беспошлинного ввоза посылок. С 1 апреля он составит 200 евро вместо 1000 евро.
Новые правила распространят на товары, которые доставляют россиянам из-за границы Почта России и экспресс-перевозчики. С 1 апреля без уплаты таможенных платежей можно заказать продукцию стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмм.
Ранее редакция сообщала, что новые ограничения для «наливаек» введут в Новосибирской области.
Фото: freepik.com, azerbaijan-stockers
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