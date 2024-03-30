Стало известно, какие изменения в законодательстве ждут новосибирцев в апреле

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля в России проиндексируют на 7,5% социальные пенсии.

Социальная пенсия назначается нескольким категориям граждан:

россияне, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии;

дети-инвалиды и взрослые с инвалидностью (если у них на момент обращения за пенсией полностью отсутствует страховой стаж);

люди, потерявшие кормильца.

Кроме того, с 1 апреля будет увеличен размер государственного пенсионного обеспечения таких категорий граждан, как военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Их пенсия также будет увеличена на 7,5%.

В Новосибирской области проиндексированную пенсию получат более 80 тысяч жителей.

Порядок сдачи экзамена на водительские права

Тем, кто не сдал теорию или практику с трех попыток, теперь допустят к повторному экзамену минимум через полгода и не позднее девяти месяцев. До сих пор экзамен можно было пересдать не ранее чем через месяц и не позднее трех месяцев со дня предыдущего. раньше был месяц. Результаты теоретического экзамена действительны 6 месяцев;

К экзамену не допустят, если для открытия категории или подкатегории есть требования к водительскому стажу, и они не выполнены;

Изменен перечень маневров, которые надо выполнить на экзамене на категории B, C, D и ряд других;

Допустимое число штрафных баллов на практическом экзамене увеличили с 5 до 7;

Иностранцы будут обязаны поменять свои национальные водительские удостоверения на российские не позднее 12 месяцев после выдачи российского паспорта или получения вида на жительство. Исключение — водительские удостоверения Республики Беларусь как у белорусов с ВНЖ в России, так и у граждан РФ.

Запрет наливаек в жилых домах

С 1 апреля начнут действовать новые требования к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

С 1 апреля 2024 года регионы получили право ограничивать торговлю алкоголем в так называемых наливайках, которые расположены в многоквартирных домах. Вплоть до полного запрета ночных продаж.

Этот же документ предусматривает, что алкогольной продукции нельзя будет давать наименования, вводящие покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств таких товаров

Перепланировка помещения

С 1 апреля вступают в силу новые правила, касающиеся перепланировки помещений. Собственник квартиры обязан письменно уведомить местные власти о завершении перепланировки, приложив технический план помещения.

Под закон о перепланировке попадают:

обустройство дополнительного санузла или ванной комнаты;Р

расширение спальни или зала за счёт кладовой;

расширение или изменение дверных проёмов;

объединение или разграничение комнат;

перенос или разборка перегородок;

объединение ванны с санузлом;

увеличение зала за счёт коридора или других помещений.

Согласно документу, все действия, в результате которых меняется площадь комнаты, вход в неё, а также появляются помещения с новыми функциями, не предусмотренными в техпаспорте (например, гардеробная), теперь будут пониматься как перепланировка.

Кроме того, с 1 апреля перевод жилого помещения в нежилое и наоборот считается оконченным в день, когда в ЕГРН внесут новое назначение помещения. А основание для внесения сведений в госреестр — уведомление местного органа о переводе помещения из жилого в нежилое.

Еще одним нововведением станет упрощённый порядок перевода жилого помещения в нежилое. Согласно новым правилам, эта процедура будет считаться оконченной только после внесения всех изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Собственников, которые не будут соблюдать закон, ждут штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей — для физических лиц, и от 40 до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.

Маркировка школьных учебников

С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке печатных общеобразовательных учебников.

Участие в эксперименте добровольное.

Уголовная ответственность за нелегальный оборот табака

С 1 апреля 2024 года устанавливается уголовная ответственность за незаконное производство и оборот табачной продукции в крупном размере или организованной группой.

Максимальным наказанием будет штраф три-четыре миллиона рублей, пять лет принудительных работ или лишения свободы.

Крупным размером признается стоимость табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, превышающая 100 000 рублей.

Штраф за задержку авиарейса

С 1 апреля штраф при задержке авиарейса и багажа в России увеличится до 100 рублей за час просрочки (сейчас — 25 рублей), но не более чем 50% провозной платы.

Однако, если перевозчик докажет, что вылет задержали по не зависящей от него причине, штраф не выплатят. Например, если это произошло из-за поломки самолета, которая угрожала жизни пассажиров или из-за плохой погоды.

Беспошлинный ввоз посылок

В России снижается порог беспошлинного ввоза посылок. С 1 апреля он составит 200 евро вместо 1000 евро.

Новые правила распространят на товары, которые доставляют россиянам из-за границы Почта России и экспресс-перевозчики. С 1 апреля без уплаты таможенных платежей можно заказать продукцию стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмм.

Ранее редакция сообщала, что новые ограничения для «наливаек» введут в Новосибирской области.