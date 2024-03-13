Суд выделил парковочное место для матери ребенка-инвалида в Новосибирске

Суд в Новосибирске обязал ТСЖ выделить парковочное место для семьи с ребенком-инвалидом в Заельцовском районе. Мать ребенка-инвалида проживает в доме на Сухарной, 101.

Ранее она писала заявление в ТСЖ на оборудование парковочного места для инвалидов рядом с домом. Однако управляющая компания не приняла меры. Поэтому сибирячка пошла дальше и написала жалобу в прокуратуру, а прокурор обратился с иском в суд.

— Решением Заельцовского районного суда ТСЖ обязали оборудовать места для инвалидов на парковке возле дома, а также разметку и специальные знаки, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура защитит права инвалида с эпилепсией в Новосибирске.