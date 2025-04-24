Более 600 волонтеров помогут проголосовать за благоустройство объектов в НСО

В Новосибирской области с 21 апреля по 12 июня проходит выбор приоритетных проектов по благоустройству через онлайн-платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru. К организации процесса уже привлечено 600 добровольцев из 24 городов и поселков области, и набор волонтеров продолжается.

И.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров отметил, что с момента старта голосования уже более 30 тысяч жителей региона сделали свой выбор. Он призвал граждан активно участвовать в голосовании, чтобы повлиять на улучшение городской среды в их населенных пунктах.

Екатерина Алымова, ответственная за работу с волонтерами, сообщила, что стать волонтером может любой желающий старше 14 лет, зарегистрировавшись на сайте ДОБРО.РФ. Волонтеры будут информировать граждан о процессе голосования, используя специальное мобильное приложение, и работать в общественных местах и учебных заведениях. Для волонтеров предусмотрены информационные материалы и система поощрений.

Напомним, что общероссийское голосование за проекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». На выбор представлены 65 объектов в 24 городах и районных центрах Новосибирской области. Проекты, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы в следующем году за счет федерального и областного финансирования в рамках вышеупомянутой федеральной программы.