Более 600 волонтеров помогут проголосовать за благоустройство объектов в НСО

В Новосибирской области с 21 апреля по 12 июня проходит выбор приоритетных проектов по благоустройству через онлайн-платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru. К организации процесса уже привлечено 600 добровольцев из 24 городов и поселков области, и набор волонтеров продолжается.
И.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров отметил, что с момента старта голосования уже более 30 тысяч жителей региона сделали свой выбор. Он призвал граждан активно участвовать в голосовании, чтобы повлиять на улучшение городской среды в их населенных пунктах.
Екатерина Алымова, ответственная за работу с волонтерами, сообщила, что стать волонтером может любой желающий старше 14 лет, зарегистрировавшись на сайте ДОБРО.РФ. Волонтеры будут информировать граждан о процессе голосования, используя специальное мобильное приложение, и работать в общественных местах и учебных заведениях. Для волонтеров предусмотрены информационные материалы и система поощрений.
Напомним, что общероссийское голосование за проекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». На выбор представлены 65 объектов в 24 городах и районных центрах Новосибирской области. Проекты, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы в следующем году за счет федерального и областного финансирования в рамках вышеупомянутой федеральной программы.
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