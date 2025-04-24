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Вклад крупнейших налогоплательщиков в новосибирский бюджет сокращается

  • 24/04/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Вклад крупнейших налогоплательщиков в новосибирский бюджет сокращается
Этот тренд наблюдается в регионе четвертый год подряд

Плюс миллиард

Доля крупнейших налогоплательщиков в общей сумме уплаченных в регионе налогов продолжает снижаться. По итогам первого квартала 2025 года топ-10 компаний заплатили в консолидированный бюджет 6,9 млрд рублей или 17,3% от общей суммы уплаченных в бюджет этого уровня налогов (39 млрд). При этом стоит отметить, что платежи в консолидированный бюджет в целом в первом квартале 2025 года в регионе выросли на 10 млрд по сравнению с первым кварталом 2024-го. В денежном выражении крупнейшие налогоплательщики также увеличили выплату налогов на 1 млрд рублей.

В топ-10 по итогам первого квартала вошли следующие компании (Судя по данным сервиса «Контур Фокус», у двух из них финансовая отчетность закрыта. — Ред.):

  • ООО «Элтекс» (н.д.),
  • АО «НИИ Измерительных приборов» (н.д.),
  • АО «Аэропорт Толмачево» (По итогам 2024 года выручка компании составила 11,6 млрд (+ 19%), чистая прибыль — 4,4 млрд (в 2023 году 3,5 млрд),
  • ООО «Восточная техника» (выручка — 18,4 млрд (+16%), чистая прибыль — 3,7 млрд (4,89 млрд),
  • ООО «СДЭК-Глобал» (выручка — 42,4 млрд (+23%), чистая прибыль — 1,8 млрд (1,5 млрд),
  • АО «Новосибирскэнергосбыт» (выручка — 58 млрд (+8%), чистая прибыль — 3,3 млрд (3,2 млрд),
  • АО «Региональные электрические сети» (выручка — 23,5 млрд (+9%), чистая прибыль — 2,9 млрд (2 млрд),
  • ООО «НЛ Континент» (выручка — 14,1 млрд (+49%), чистая прибыль — 1,7 млрд (1,5 млрд),
  • АО «Новосибирскавтодор» (выручка — 26,5 млрд (+37%), чистый убыток — 867 млн (чистая прибыль 863 млн),
  • ПАО НЗХК (выручка — 11.9 млрд (+10%), чистая прибыль — 1,5 млрд (2,7 млрд).

Почти все крупнейшие налогоплательщики в федеральный бюджет, открывшие данные, по итогам 2024 года увеличили выручку и чистую прибыль. Убыток получил только АО «Новосибирскавтодор».

Минус в рублях и в доле

Гораздо менее радужная ситуация — с платежами топ-10 компаний в областной бюджет. По итогам первого квартала их доля составила 13,3% или почти 8,6 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее было 18,2% или 11,6 млрд. То есть платежи крупнейших компаний упали и в рублях, и в общей доле налогов.

В топ-10 по платежам в областной бюджет по итогам первого квартала вошли:

  • АО «Транснефть – Западная Сибирь» (выручка — 85,8 млрд (+44%), чистая прибыль — 1,4 млрд (7,5 млрд),
  • АО РЖД (н.д.),
  • ООО «ВПК-Ойл» (выручка — 33,4 млрд (+ 38%), чистый убыток — 1,6 млрд (убыток 3,5 млрд),
  • ООО МКК «Русинтерфинанс» (н.д.),
  • ПАО «Сбербанк России» (н.д.),
  • ООО РНКО «Платежный центр» (н.д.),
  • ООО «Новосибирская пивоваренная компания» (выручка — 2,1 млрд (+ 56%), чистая прибыль — 5 млн (67 тысяч),
  • ООО «АБ ИнБев Эфес» (выручка — 141,2 млрд (+30%), чистая прибыль — 14,3 млрд (17 млрд),
  • ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (выручка — 134,8 млрд (+ 23%), чистый убыток — 6,7 млрд (убыток 28.1 млрд),
  • ООО «Объединенные пивоварни — Холдинг» (выручка — 48,5 млрд (+18%), чистая прибыль — 2,5 млрд (13,8 млн).

У большинства компаний в Новосибирской области находятся подразделения, но статистика по их выручке и прибыли в открытом доступе не публикуется.

Стабильно меньше

В городском бюджете третий год доля крупнейших налогоплательщиков также сокращается. По итогам первого квартала они внесли в городскую казну 8,4% (625 млн рублей), годом ранее 9,9% (632 млн).

  • ФГ «Компания БКС» (н.д.),
  • АО «РЖД» (н.д.),
  • АО УК «БрокерКредитСервис» (н.д.),
  • ООО «УК «Гамма Групп» (н.д.)
  • ПАО «Сбербанк России» (н.д.),
  • Центральный банк России (н.д.)
  • ФКУ «Военно-социальный центр» Минобороны РФ (н.д.),
  • ПАО МФК «Займер» (н.д.)
  • ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (н.д.),
  • АО «Новосибирский приборостроительный завод» (н.д.).

Пока без прироста

По данным областного Минфина, бюджет Новосибирской области по доходам на 21 апреля исполнен на 69 млрд рублей, из них 59 млрд — собственные средства региона.

Динамика поступлений пока на уровне факта прошлого года, без прироста. Напомним, годовой прогнозный план прироста доходов области в 2025 году — 112%. Регион рассчитывает, что в бюджет поступят 325,6 млрд рублей, по собственным доходам — 269,9 млрд. План по расходам — 331,8 млрд. На начало января 2025-го дефицит бюджета составлял 20 млрд рублей. В 2025 году у региона возникли сложности со сбором налога на прибыль, он не оправдывает прогнозы.

Ранее редакция сообщала, что количество компаний, создаваемых новосибирцами за рубежом, растет на 13% в год. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : налоги крупнейшие налогоплательщики бюджет


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