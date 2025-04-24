Вклад крупнейших налогоплательщиков в новосибирский бюджет сокращается

Плюс миллиард

Доля крупнейших налогоплательщиков в общей сумме уплаченных в регионе налогов продолжает снижаться. По итогам первого квартала 2025 года топ-10 компаний заплатили в консолидированный бюджет 6,9 млрд рублей или 17,3% от общей суммы уплаченных в бюджет этого уровня налогов (39 млрд). При этом стоит отметить, что платежи в консолидированный бюджет в целом в первом квартале 2025 года в регионе выросли на 10 млрд по сравнению с первым кварталом 2024-го. В денежном выражении крупнейшие налогоплательщики также увеличили выплату налогов на 1 млрд рублей.

В топ-10 по итогам первого квартала вошли следующие компании (Судя по данным сервиса «Контур Фокус», у двух из них финансовая отчетность закрыта. — Ред.):

ООО «Элтекс» (н.д.),

АО «НИИ Измерительных приборов» (н.д.),

АО «Аэропорт Толмачево» (По итогам 2024 года выручка компании составила 11,6 млрд (+ 19%), чистая прибыль — 4,4 млрд (в 2023 году 3,5 млрд),

ООО «Восточная техника» (выручка — 18,4 млрд (+16%), чистая прибыль — 3,7 млрд (4,89 млрд),

ООО «СДЭК-Глобал» (выручка — 42,4 млрд (+23%), чистая прибыль — 1,8 млрд (1,5 млрд),

АО «Новосибирскэнергосбыт» (выручка — 58 млрд (+8%), чистая прибыль — 3,3 млрд (3,2 млрд),

АО «Региональные электрические сети» (выручка — 23,5 млрд (+9%), чистая прибыль — 2,9 млрд (2 млрд),

ООО «НЛ Континент» (выручка — 14,1 млрд (+49%), чистая прибыль — 1,7 млрд (1,5 млрд),

АО «Новосибирскавтодор» (выручка — 26,5 млрд (+37%), чистый убыток — 867 млн (чистая прибыль 863 млн),

ПАО НЗХК (выручка — 11.9 млрд (+10%), чистая прибыль — 1,5 млрд (2,7 млрд).

Почти все крупнейшие налогоплательщики в федеральный бюджет, открывшие данные, по итогам 2024 года увеличили выручку и чистую прибыль. Убыток получил только АО «Новосибирскавтодор».

Минус в рублях и в доле

Гораздо менее радужная ситуация — с платежами топ-10 компаний в областной бюджет. По итогам первого квартала их доля составила 13,3% или почти 8,6 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее было 18,2% или 11,6 млрд. То есть платежи крупнейших компаний упали и в рублях, и в общей доле налогов.

В топ-10 по платежам в областной бюджет по итогам первого квартала вошли:

АО «Транснефть – Западная Сибирь» (выручка — 85,8 млрд (+44%), чистая прибыль — 1,4 млрд (7,5 млрд),

АО РЖД (н.д.),

ООО «ВПК-Ойл» (выручка — 33,4 млрд (+ 38%), чистый убыток — 1,6 млрд (убыток 3,5 млрд),

ООО МКК «Русинтерфинанс» (н.д.),

ПАО «Сбербанк России» (н.д.),

ООО РНКО «Платежный центр» (н.д.),

ООО «Новосибирская пивоваренная компания» (выручка — 2,1 млрд (+ 56%), чистая прибыль — 5 млн (67 тысяч),

ООО «АБ ИнБев Эфес» (выручка — 141,2 млрд (+30%), чистая прибыль — 14,3 млрд (17 млрд),

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (выручка — 134,8 млрд (+ 23%), чистый убыток — 6,7 млрд (убыток 28.1 млрд),

ООО «Объединенные пивоварни — Холдинг» (выручка — 48,5 млрд (+18%), чистая прибыль — 2,5 млрд (13,8 млн).

У большинства компаний в Новосибирской области находятся подразделения, но статистика по их выручке и прибыли в открытом доступе не публикуется.

Стабильно меньше

В городском бюджете третий год доля крупнейших налогоплательщиков также сокращается. По итогам первого квартала они внесли в городскую казну 8,4% (625 млн рублей), годом ранее 9,9% (632 млн).

ФГ «Компания БКС» (н.д.),

АО «РЖД» (н.д.),

АО УК «БрокерКредитСервис» (н.д.),

ООО «УК «Гамма Групп» (н.д.)

ПАО «Сбербанк России» (н.д.),

Центральный банк России (н.д.)

ФКУ «Военно-социальный центр» Минобороны РФ (н.д.),

ПАО МФК «Займер» (н.д.)

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (н.д.),

АО «Новосибирский приборостроительный завод» (н.д.).

Пока без прироста

По данным областного Минфина, бюджет Новосибирской области по доходам на 21 апреля исполнен на 69 млрд рублей, из них 59 млрд — собственные средства региона.

Динамика поступлений пока на уровне факта прошлого года, без прироста. Напомним, годовой прогнозный план прироста доходов области в 2025 году — 112%. Регион рассчитывает, что в бюджет поступят 325,6 млрд рублей, по собственным доходам — 269,9 млрд. План по расходам — 331,8 млрд. На начало января 2025-го дефицит бюджета составлял 20 млрд рублей. В 2025 году у региона возникли сложности со сбором налога на прибыль, он не оправдывает прогнозы.

Ранее редакция сообщала, что количество компаний, создаваемых новосибирцами за рубежом, растет на 13% в год.