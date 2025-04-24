Вклад крупнейших налогоплательщиков в новосибирский бюджет сокращается

Доля крупнейших налогоплательщиков в общей сумме уплаченных в регионе налогов продолжает снижаться. По итогам первого квартала 2025 года топ-10 компаний заплатили в консолидированный бюджет 6,9 млрд рублей или 17,3% от общей суммы уплаченных в бюджет этого уровня налогов (39 млрд). При этом стоит отметить, что платежи в консолидированный бюджет в целом в первом квартале 2025 года в регионе выросли на 10 млрд по сравнению с первым кварталом 2024-го. В денежном выражении крупнейшие налогоплательщики также увеличили выплату налогов на 1 млрд рублей.
В топ-10 по итогам первого квартала вошли следующие компании (Судя по данным сервиса «Контур Фокус», у двух из них финансовая отчетность закрыта. — Ред.):
Почти все крупнейшие налогоплательщики в федеральный бюджет, открывшие данные, по итогам 2024 года увеличили выручку и чистую прибыль. Убыток получил только АО «Новосибирскавтодор».
Гораздо менее радужная ситуация — с платежами топ-10 компаний в областной бюджет. По итогам первого квартала их доля составила 13,3% или почти 8,6 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее было 18,2% или 11,6 млрд. То есть платежи крупнейших компаний упали и в рублях, и в общей доле налогов.
В топ-10 по платежам в областной бюджет по итогам первого квартала вошли:
У большинства компаний в Новосибирской области находятся подразделения, но статистика по их выручке и прибыли в открытом доступе не публикуется.
В городском бюджете третий год доля крупнейших налогоплательщиков также сокращается. По итогам первого квартала они внесли в городскую казну 8,4% (625 млн рублей), годом ранее 9,9% (632 млн).
По данным областного Минфина, бюджет Новосибирской области по доходам на 21 апреля исполнен на 69 млрд рублей, из них 59 млрд — собственные средства региона.
Динамика поступлений пока на уровне факта прошлого года, без прироста. Напомним, годовой прогнозный план прироста доходов области в 2025 году — 112%. Регион рассчитывает, что в бюджет поступят 325,6 млрд рублей, по собственным доходам — 269,9 млрд. План по расходам — 331,8 млрд. На начало января 2025-го дефицит бюджета составлял 20 млрд рублей. В 2025 году у региона возникли сложности со сбором налога на прибыль, он не оправдывает прогнозы.
Ранее редакция сообщала, что количество компаний, создаваемых новосибирцами за рубежом, растет на 13% в год.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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