В Новосибирской области за трансляцию ЕГЭ готовы заплатить более 30 млн рублей

В Новосибирской области объявлен аукцион по поиску подрядчика, который выполнит видеосъёмку, запись и трансляцию в сети «Интернет» проведения ЕГЭ в 2025 году. Информация о тендере размещена на портале Госзакупок. Заказчик — ГКУ «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Согласно тендерной документации, подрядчику предстоит не только провести трансляцию экзаменов, но и предоставить 67 ip-камер с картой памяти объемом не менее 64 Гб, 8 коммутаторов, 16 источников бесперебойного питания и один телекоммуникационный шкаф. Записи должны храниться до 20 декабря 2025 года.

Начальная цена контракта составляет 30,4 млн рублей.

Напомним, в 2025 году основной период ЕГЭ пройдёт с 23 мая по 11 июня. В этом году для поступления в вузы по русскому языку, математике, литературе и географии выпускникам нужно набрать по 40 баллов, по физике, биологии и химии — по 39 баллов, по истории — 36 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по информатике — 44 балла, по обществознанию — 45 баллов.

Дополнительный период предусмотрен для тех, кто по различным причинам не смог сдать ЕГЭ в предыдущие периоды либо не набрал минимальный балл. Он начнётся с 4 сентября.

По данным Минобразования Новосибирской области, в 2024 году ЕГЭ в регионе сдавали 14 127 человек.

Ранее редакция сообщала, что в вузах Новосибирска сократят набор на ненужные экономике специальности. А в ОГЭ для поступления в колледжи на рабочие специальности оставят два экзамена.