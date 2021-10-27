Более 610 тыс новосибирцев имеют задолженность по имущественным налогам

— Уплата имущественных налогов идет активно. На сегодняшний день в регионе уплачено 1.4 млрд рублей или +12% к прошлому году. В прошлом году собираемость по имущественным налогам у нас составила 97,4%. Надеемся, что в 2021 году нам удалось выдержать показатели не ниже, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

По его словам, на сегодняшний день задолженность по имущественным налогам в регионе составляет около 2 млрд рублей. С начала года она снизилась на 700 млн рублей. 75% задолженности приходится на транспортный налог, 15% — на недвижимое имущество, 10% — на земельный налог. В целом задолженность, в том числе пени, в размере от 1 копейки имеют 610 тыс физлиц.

— У 39 новосибирцев долги по налогам составляют свыше 1 млн рублей, у 110 — от 500 тыс до 1 млн. Самая многочисленная категория должников — более 400 тыс — должна менее 1 тыс рублей, — пояснил Легостаев. — Самому молодому должнику 3 года. Его задолженность составляет 2 тыс. рублей. Как правило такие ситуации возникают, когда на ребенка записано какая-то имущество. При возникновении задолженности ее оплачивают родители. Самому пожилому налогоплательщику — 102 год, его задолженность по земельному налогу составляет чуть больше 10 тыс рублей.

В этом году «письма счастья» об уплате налогов поступят примерно 1.3 млн новосибирцев. Из них около 600 тыс — только в электронном формате. Общая сумма исчисленных имущественных налогов в 2021 году в Новосибирской области составила 4 млрд 071 млн руб. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 3,5 %. Самая большая доля у транспортного налога — 2 млрд 388 млн руб. (59%), 1 млрд 168 млн руб. (28%) — налог на имущество физических лиц и 515 млн руб. (13%) — земельный налог.