В Новосибирской области более 300 заразившихся

На территории Новосибирской области достигнут новый коронавирусный рекорд — преодолена планка в 300 заболевших. За минувшие сутки их количество составило 319 человек. Такие данные в ходе сессии горсовета Новосибирска озвучил руководитель городского антикоронавирусного штаба, вице-мэр Валерий Шварцкопп. Он напомнил о выходе постановления губернатора о введении нерабочих дней и ряда новых ограничений.

Напомним, что ограничения приняты в отношении заведений общепита, которым запрещено работать в ночное время, останавливается работа аквапарков и закрытых павильонов зоопарков, в культурные и спортивные учреждения при заполняемости зала свыше 100 человек зрители пускаются только по OR-коду. Ранее в области было издано распоряжение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан — государственных служащих, работников индустрии красоты, отрасли общественного питания и других.

— У нас изменился процент, который приведет к коллективному иммунитету, — говорит руководитель городского штаба. — Раньше мы нацеливались на 60% и практически этот показатель выполнили: сейчас у нас уровень вакцинации среди жителей города достиг 58,4%. После того как планка вакцинации повысилась до 80% (1 млн жителей города), этот показатель снизился и сейчас составляет ровно 50%.

В региональном правительстве не исключают, что в случае, если ситуация не нормализуется до 7 ноября, ограничения будут ужесточаться. Отметим, что в Омской области, с 20 ноября жители смогут ездить на общественном транспорте при предъявлении QR-кода.

Что касается работы образовательной отрасли, то, как уже сообщалось, вводятся единые дни каникул школьников по всей России. Детсады, как напомнил Валерий Шварцкопп, будут работать с 1 по 3 для приема детей работников, которые станут обеспечивать функционирование Новосибирска. По словам вице-мэра, пока оснований перехода на дистант для школьников нет.

— Безусловно, количество заболевающих детей растет, но на вчерашний день на карантин закрыты 1,5% от всех классов, — отметил Шварцкопп.

Количество пунктов вакцинации на территории Новосибирска, по словам вице-мэра, остается прежним.

— Единственный новый пункт — на социальной ярмарке в Кировском районе на улице Петухова, — говорит чиновник. — Это будет выездная бригада по количеству желающих. Не будет желающих — не будут осуществляться выезды.

Не исключено и возвращение одного из пунктов вакцинации в Академгородке. Такое предложение внес в ходе сессии депутат Антон Картавин. По словам Валерия Шварцкоппа, это будет возможно, если коалиция «Новосибирск 2020» (В которую входит Картавин. – Ред.) уберет из этого пункта свою рекламу.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев в свою очередь рекомендовал коллегам-депутатам пройти вакцинацию и получить QR-код. Для их помощников, получающих зарплату из бюджета, вакцинация обязательна.