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Что такое бизнес-план и как составить качественный бизнес-план самостоятельно?

  • 27/10/2021, 14:50
Отправляясь в плавание под названием бизнес, многие начинающие предприниматели сталкиваются с затруднениями. Как написать бизнес-план самостоятельно и при этом учесть все необходимые нюансы? Что такое бизнес-план вообще и каковы основные требования к его составлению? Ответы на эти и многие другие вопросы заботливо собраны в статье.

Что представляет собой бизнес-план?

Несмотря на кажущуюся сложность предмета обсуждения, ответить на вопрос, что такое бизнес-план довольно просто. Это путеводная звезда, которая способна осветить путь к успеху. Но для того чтобы с помощью документа достичь нужной цели, необходимо иметь хотя бы общее представление о том, как написать бизнес-план самостоятельно и не наделать серьёзных ошибок.

Секрет хорошего бизнес-плана состоит в верном определении таких параметров как:

  • целевой рынок;
  • потребности клиентов;
  • решаемые проблемы;
  • требуемые финансы;
  • рабочий персонал.

Разработка планирования предполагает наличие в документе следующих разделов: маркетинг и продажи, резюме, финансовые прогнозы, информация о компании. Не обойти при составлении плана вопросов анализа рынка, финансовых прогнозов, услуг и продуктов. Не стоит забывать и о наличии в документе приложения.

Какими бывают бизнес-планирования и каковы их отличительные признаки?

Бизнес-план — самый главный рабочий инструмент, который используется во всех сферах предпринимательской деятельности. Документ составляется на основе единой цели и позволяет чётко организовать процесс планирования с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. Планы подразделяются с учётом следующих критериев:

  1. Цель разработки. Здесь рассматривают инвестиционные, инструменты, направленные на выработку стратегии развития, планирования деятельности, финансового оздоровления действующей компании.
  2. Объект планирования. Выделяют планирование деятельности предприятия в целом, объединений компаний или инвестиционного проекта.
  3. Конечные потребители. Документ может составляться для внутреннего пользования, банков, инвесторов, акционеров. А также региональной администрации или бизнес-партнёров.
  4. Продолжительность решаемых задач. По данному критерии рассматривают стратегические или долгосрочные, тактические или среднесрочные, оперативные или краткосрочные.
  5. Сложность проекта. Планы бывают простыми, сложными и повышенной сложности.
  6. Условия конфиденциальности. Различают официальные и рабочие.
  7. Степень гибкости. Инструменты проектируют директивными или индикативными.
  8. Стадия развития организации. Для зрелой фирмы или молодого предприятия.
  9. Этап развития проекта на момент составления бизнес-плана. Дифференцируют идею, опытную партию, эскиз, действующее производство, рабочий проект.
  10. Объём. Различают сжатые и развёрнутые документы.

По особенностям оформления документы бывают с приложением или без оного. Подход к разработке определяет составление инструмента наёмной группой специалистов или инициаторами. Используемая программа финансового моделирования делит бизнес-планы на COMFAR Expert, Project Expert, ТЭО-Инвест, ИНЭК-Аналитик, Alt Invest, расчёты на базе Excel, в т. ч. с использованием шаблонов финансовых моделей.

Основные структурные единицы и содержание разделов бизнес-плана

Любой документ, в котором закладываются основы будущего бизнеса, начинается с оформления титульного листа. Здесь указывают информацию по организации — название и адрес, имена учредителей, стоимость и сроки реализации. Помимо этого, инструмент включает в себя:

  • резюме;
  • анализ рынка;
  • описание товаров или услуг;
  • маркетинг и сбыт;
  • логистику компании.

Также в состав документа входят производственный, организационный и финансовый план, прогнозирование эффективности делового проекта и возможных рисков.

Резюме

Многие считают его самой значимой частью подобной документации. В нём прописывают цели, бриф об истории создания предприятия, точки роста. Даётся характеристика продуктам или услугам, финансовому положению и указываются планы на будущее. Вся информация предоставляется кратко, буквально на одной странице. Наличие водных конструкций в данной части планирования категорически не приветствуется.

Сведения о фирме и анализ рынка

В первой части следует описание видов деятельности. Необходимо пояснить какие продукты и услуги компании покрывают нужды потребителей, описать конкурентные преимущества предприятия перед другими им подобными. В следующем модуле проводится анализ отрасли и перспектив, указывается информация о рынке присутствия, особенностях и размерах этого рынка, ценообразовании. Рассматриваются организации-соперники.

Менеджмент и совет директоров

Управленческий раздел располагает информацией об организационной структуре компании, собственниках, их квалификации. Главное преимущество совета директоров заключается в том, что он может делиться экспертными знаниями. Иногда список успешных деловых людей в системе управления фирмы способствует большему доверию, чем все остальные моменты, вместе взятые.

Услуга или продукт

Здесь необходимо охарактеризовать конкретные преимущества продукта или услуги с точки зрения потребителей. Указать жизненный цикл товара, добавить информацию об авторском праве, патентах, наличию или отсутствию коммерческой тайны. Полезны любые сведения, касающиеся юридических соглашений.

Маркетинг, продажи, финансирование

Определяются стратегии проникновения на рынок, развития, сбыта продукции, работы с прессой. Приводят характер деятельности отдела продаж и торговых операций. В раздел «Финансирование» включают требования к денежному объёму, детальные планы по его использованию и финансовое планирование на дальнейшую перспективу.

Приложение пишется по мере необходимости. Там обычно указывают кредитную историю, приводят рекомендательные письма, юридические документы, копии арендных договоров, лицензии, контракты, списки деловых консультантов.

Таким образом, взявшись за самостоятельное написание бизнес-плана, необходимо трезво оценить свои силы, а также детально изучить процедуру планирования. Только в этом случае конечный результат не только поможет взглянуть на идею с другой стороны, но и предвосхитить возможные просчёты и отклонения от заданной траектории.

Фото с сайта pixabay.com

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