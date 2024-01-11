Пациентов новосибирской облбольницы отправили по домам из-за холода в палатах

Медики новосибирской областной больницы отправили пациентов домой из-за холода в палатах. Внеплановая «выписка» произошла после коммунальной аварии на ТЭЦ в ночь на 11 января.

— Плановая госпитализация прекращена, операции, назначенные на сегодня, отменены. Тех пациентов, которые могут передвигаться самостоятельно, мы выписываем, остальных переводим в помещение, где сможем обеспечить комфортный температурный режим, — сообщили Infopro54 в областной ГНОКБ.

Собеседник пояснил, что руководство принимает меры по сохранению системы отопления. Такая же ситуация во всех больницах, которые находятся на территории аварийных районов, отметили в медучреждении.

Пациенты считают, что из-за холода болезни могут только усугубиться, поэтому расходятся по домам.

— Нахожусь на лечении, но выписали досрочно. Из-за этой аварии в больнице очень холодно, поэтому боюсь, что к действующему диагнозу прибавится еще и простуда. Знакомой должны были сегодня операцию сделать, так вот перенесли из-за холода. — сообщила Infopro54 жительница области Наталья.

Ранее редакция сообщала о том, что два района в Новосибирске остались без отопления и горячей воды в ночь на 11 января. Виной тому стала авария на ТЭЦ.