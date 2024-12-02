Более 7 тысяч мигрантов въехало в Новосибирскую область в конце ноября

С 25 ноября по 1 декабря через пункты пропуска госграницы в Новосибирскую область въехало 7 288 иностранных граждан.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков рассказал, что встали на учет — 3 468.

С 26 по 28 ноября в регионе прошли оперативно-профилактические мероприятия. Были проверены места пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан.

— В результате были обработаны и проверены 60 иностранных граждан и лиц без гражданства. В отношении семи составлены административные протоколы, в отношении пяти принято решение о помещении в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы РФ в страны исхода, — отметил Кульков на оперативном совещании.

Кроме того, в рамках профилактических мероприятий было проверено 17 объектов. В результате выявлено 154 нарушения миграционного законодательства. Пять иностранных граждан были депортированы, а 23 выдворены за пределы Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что более 40 мигрантов выдворят из страны после облавы силовиков в Новосибирске. Выявлено свыше 120 нарушений в сфере миграции.