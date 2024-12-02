Рекорд массового катания на коньках за выходные поставили в Новосибирске

В Новосибирске открылись ледовые катки, и жители города с радостью проводят время на свежем воздухе.
В минувшие выходные на катке в Центральном парке был установлен новый рекорд.
— За прошедшие выходные каток в Центральном парке посетили более 6000 человек, — сообщает паблик «Спортивный Новосибирск».
Сотрудники катка предупреждают, что из-за технических работ он откроется только в 15:00. Чтобы любители катания на коньках не получили травмы, покрытие будет залито заново.
Первыми в Новосибирске в этом году открылись три катка: в Центральном парке, в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец». На каждом из них можно взять коньки напрокат и воспользоваться удобными раздевалками.
Ранее редакция сообщала о том, что огромные очереди людей выстроили на каток в Центральном парке. Многие посетители уходили, увидев очередь.
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