VIP-club Новосибирска: «Совет Первых» решает нестандартные задачи

В рамках очередной встречи в VIP-club по рекомендации вступили новые участники, а экспертный совет ― «Совет Первых» ― провел мозговой штурм по вопросам развития различных сфер экономики Новосибирска. В процессе разгорелась нешуточная дискуссия с множеством вопросов. Темы действительно горячие.

— Бизнес наших новых участников заинтересовал большинство членов клуба, поэтому было принято решение рассмотреть предложение рекомендателей. Темы комплектации строительства, освещения, современных фасадов, новый речной вокзал и новая речная логистика сегодня очень актуальны для новосибирцев, — отметил, начиная встречу, президент VIP-club Алексей Потапов.

Основатель и гендиректор компаний SmartFasad и «Стройлэнд» Алексей Злотин, предприниматель-изобретатель, рассказал о том, как он занимается разработкой фасадных систем, проектированием, а также о новых технологиях, которые внедряются на строительный рынок.

— С 2006 года я продвигал фасадные системы различных компаний. Четыре года назад мы приняли решение разработать собственный продукт, прошли его сертификацию в специализированных институтах и получили техническое свидетельство Минстроя, — пояснил Алексей Злотин.

Кроме того, в 2019 году Злотин открыл свою проектную компанию, которая специализируется на BIM-проектировании. По его словам, BIM-проектирование сегодня больше распространено в Москве, а в регионах его применение только набирает обороты.

― Мы считаем, что за этим ― будущее строительной отрасли, ― резюмировал Алексей Злотин.

Управляющий компании «Речфлот», финансовый директор АО «Терра Инвест» Сергей Ковалев рассказал о своем становлении в бизнесе, о приходе в сферу речных перевозок, о том, как он и его команда смогли не только сохранить речной флот в Новосибирске, но и успешно его развивать, а также о планах по улучшению инфраструктуры, включая Речной вокзал.

— В 2011 году у нас появился новый проект, но он был с проблемными активами на реке в виде теплоходного бизнеса, который вошел в корпоративный спор и имел большую задолженность перед кредиторами. Мы проанализировали, что продажа этих единиц в процедуре банкротства не принесет никому радости, поэтому решили попробовать свои силы в управлении этим бизнесом ― и через три года погасили долги перед всеми кредиторами, — вспоминает Сергей Ковалев. — Мы начинали с двух кораблей и пассажиропотока в 70 тысяч человек за сезон. Сейчас у нас шесть кораблей, а пассажиропоток вырос до 267 тысяч по итогам 2024 года. Мы провели модернизацию почти всего флота, внутри это совершенно новые корабли.

Кроме того, в сферу интересов компании входит карьерный бизнес, связанный с добычей речного песка.

— Мы купили карьерную компанию, реструктуризировали 120 млн задолженности, вывели ее из банкротства, приобрели крановую технику для погрузки-выгрузки, дополнительные причалы, флот ― и сегодня работаем практически со всеми перевозчиками в Новосибирской области. По итогам этой навигации перевезем более 1 млн тонн инертных материалов для строительства дорог, — пояснил бизнесмен.

Сейчас в планах компании ― формирование инфраструктуры для развития в Новосибирске сети речного пассажирского транспорта: сегодня многие застройщики вышли к реке, и у этого вида транспорта появились новые перспективы. Проект способен войти в стратегию развития транспортного каркаса новосибирской агломерации.

— При росте пассажиропотока мы вышли на плато и понимаем, что без развития береговой инфраструктуры мы дополнительный поток не привлечем, даже если будем стремительно улучшать внешний облик кораблей. Именно поэтому мы вышли с идеей строительства нового Речного вокзала, в который готовы инвестировать. Для его строительства нужна площадка в сложившейся локации пересадочного узла в районе Михайловской набережной. Этот вопрос уже обсуждался с Минтрансом. Также нужны гарантии, что этот объект не станет очередным офисным центром. У нас нет задачи закопать деньги в проект, который никому не нужен. Мы хотим делать действительно востребованные, нужные вещи, — резюмировал Сергей Ковалев.

Тема Речного вокзала не может не волновать новосибирцев, это отправная точка всего речного флота города. Новый вокзал может положить начало возрождению речного пароходства как дополнительного вида транспорта по всей береговой линии реки, с остановками в ключевых точках ― далеких от центра микрорайонах Новосибирска. На реке нет пробок, и в теплый сезон можно значительно облегчить жизнь удаленных жилых кварталов, разгрузив наземный транспорт с помощью речных трамваев.

В рамках интеллектуальной экспертной сессии VIP-club участники мероприятия с успехом решили задачи, поставленные членами клуба: «Новосибирским заводом светодиодной продукции» (торговая марка «ГЕНСВЕТ»), компаниями «Речфлот» (Речной вокзал) и SmartFasad.

— У нас весь маркетинговый отдел долго думал над этой задачей, а вы предложили интересные решения за несколько минут, ― прокомментировала, вручая награды победителям, собственник предприятия «НЗСП» Анастасия Горбулицкая. ― Сразу видно, что здесь собрались профессионалы с большим опытом, готовые делиться своими знаниями. Это поможет нам в дальнейшем в производстве и продвижении светодиодных светильников.

Во время мероприятия были отмечены заслуги членов клуба, которые помогают спорту.

Руководитель спортивного клуба «Динамэкс», тренер по карате высшей категории, обладатель черного пояса, организатор Международных и всероссийских соревнований по карате «Кубок маршала А.И. Покрышкина», член тренерского комитета федерации карате России Андрей Ковалев отметил, что в этом году Чемпионат России по карате проходил в нашем городе ― и Новосибирск занял первое общекомандное место.