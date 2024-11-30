Более 40 мигрантов выдворят из страны после облавы силовиков в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются рейды по выявлению и пресечению случаев нарушения миграционного законодательства. Правоохранители регулярно наносят визиты в точки общепита, рынки, хостелы, ночные заведения. На этот раз силовики нагрянули на автомойки.

По информации ГУ МВД региона, в ходе проверочных мероприятий сотрудниками было выявлено более 120 нарушений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации в отношении 80 иностранцев возбуждены административные дела. За предоставление нелегалам жилья и транспортных средств к административной ответственности привлечено девять лиц. К ответственности привлечены девять иностранных специалистов, незаконно осуществляющие трудовую деятельность на территории России. 15 работодателей привлечены к ответственности за привлечение к трудовой деятельности выходцев из Средней Азии.

— По возбуждённым административным делам в отношении 42 иностранцев вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации, — сообщили в областном ведомстве.

Напомним, губернатор Новосибирской области подписал постановление, согласно которому мигрантам запрещено работать в такси и детских садах региона. В документе отмечается, что приоритет при трудоустройстве в эти сферы деятельности будет отдаваться гражданам России.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко выступил с инициативой о запрете выдавать гастарбайтерам вид на жительство. В законопроекте от «Справедливой России» так же предусмотрен запрет на ввоз в Россию семей и близких родственников трудовых мигрантов.