Французский Decathlon продаст все свои активы в РФ

Французская сеть спорттоваров Decathlon планирует продать свой бизнес в России, пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

Три источника издания отметили, что Decathlon рассчитывает продать полностью весь бизнес. В то же время еще один собеседник утверждает, что ретейлер выразил готовность отдельно продать недвижимость, которая ему принадлежит.

Напомним, что весной прошлого года в нашей стране было 57 точек Decathlon, сейчас, по данным сайта, осталось всего 28. После начала спецоперации России в Украине компания временно прекратила поставки товаров на российский рынок, все магазины, в том числе интернет-магазин «Декатлон», были закрыты 27 июня.

На российском сайте компании все еще размещена информация о том, что магазины закрыты временно, «продажи приостановлены на неопределенный срок».

Вместе с тем в пресс-службе Decathlon информацию о продаже бизнеса в стране никак не комментируют.

По подсчетам консалтинговой компании CORE. XP, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, основная часть — это отдельно стоящие гипермаркеты. Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает бизнес Decathlon в России в 13−15 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что Toyota снова поставляет запчасти в Россию.

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