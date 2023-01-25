Подозреваемому в получении взятки депутату в очередной раз продлили срок содержания под стражей

Дзержинский районный суд 25 января продлил срок задержания депутату Заксобрания Владимиру Лаптеву. Он будет под стражей до 26 марта 2023. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, председатель комиссии по экологии и экс-сенатор Владимир Лаптев задержан в конце сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. С тех пор он пребывает в СИЗО.

Владимир Лаптев ранее представлял партию «Единая Россия» в парламенте Новосибирской области. 28 сентября членство было приостановлено на время следствия. Избран по округу №3. Также работал депутатом в 4, 5 и 6 созывах. С 2015 года по 2020 год — член совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Новосибирской области. По данным, размещенным на сайте регионального парламента, Владимир Лаптев в прошлом году заработал почти три млн рублей. У него в собственности дом 368 кв метров, земельный участок 318 кв м и гараж — 25 кв м. У несовершеннолетнего ребенка участки площадью 1420 кв м и 796 кв м, а также объект — 210 кв м и квартира 28.7 кв м.

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