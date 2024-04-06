Более 80 дорог затопило талыми водами в Новосибирской области

В Новосибирской области талыми водами затопило 83 дороги.

Силами властей и экстренных служб удалось ликвидировать 31 опасный участок. На остальных устанавливаются знаки и сигнальные столбики. Об этом сообщили в правительстве региона.

Движение закрыто на одном участке в поселке Базово Чулымского района, затруднено движение легкового транспорта на 4 участках, в Краснозерском, Кочковском, Ордынском и Коченевском районах.

— На всех потенциально опасных объектах мы контролируем и оперативно решаем вопросы с переливами воды через автомобильные дороги силами подрядных организации, – сообщил глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Дополнительно организовано взаимодействие органов местного самоуправления и старост населенных пунктов с дорожными организациями по предотвращению возникновения ЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области из-за паводка введен режим повышенной готовности.