Семь человек спасли пожарные из полыхающего дома под Новосибирском

В городе Искитиме Новосибирской области пожарные спасли 7 человек из горящего дома.
Инцидент произошел в трехэтажке на улице Прорабской субботним утром, 6 апреля. Вспыхнула квартира на 2 этаже дома.
— Сигнал поступил в 11.01, через 6 минут первые пожарные расчеты уже были на месте. Одного жильца спасатели эвакуировали из окна по трехколенной лестнице, еще 6 человек при помощи спасустройств вывели на улицу по лестничным маршам. 20 человек эвакуировались самостоятельно, — рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Один человек все же пострадал — им оказался хозяин сгоревшей квартиры. Он получил ожоги и, спасаясь, выпрыгнул из окна на 2-м этаже.
Сибиряка доставили в больницу для оказания ему медицинской помощи.
Ранее редакция писала о том, что трое детей 12-и, 7-и и 5-и лет погибли в пожаре в Алтайском крае. Трагедия произошла утром 28 марта в частном доме. Их матери удалось выжить — в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
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