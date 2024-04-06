Режим повышенной готовности ввели из-за паводка в Новосибирской области

В Новосибирской области с 5 апреля из-за паводка введен режим повышенной готовности. Власти и аварийно-спасательные службы принимают меры для ликвидации и предупреждения последствий стихийного потопа.

— В ряде районов критическая отметка пройдена. Сложная ситуация наблюдалась по талыми водам на реке Карасук. Ожидается что вскрытие малых рек и приточность воды стабилизируются в ближайшее время. Силы и средства для ликвидации вероятных последствий паводка полностью готовы, мы держим ситуацию на контроле, — заявил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Глава регионального МЧС пояснил, что работы ведутся одновременно по трем направлениям районов.

— Снижение интенсивности прибытия воды в бассейне реки Карасук говорит, что там обстановка в ближайшие 2-3 дня стабилизируется. В дальнейшем работы будут продолжатся в Краснозерском районе и завершаться в Малом Баганенке. Заранее спланированы все силы и средства, — заверил Виктор Орлов.

Согласно прогнозу паводковой обстановки на следующую неделю, ожидается теплая погода, вскрытия рек предполагаются в последующие 15 дней. Минтранс и ТУАД также контролируют ситуацию и решают вопросы с переливами воды через автодороги.

Ранее редакция сообщала о том, что противопаводковые мероприятия в Новосибирской области взял на контроль губернатор Андрей Травников.