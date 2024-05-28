Более 800 граждан с ограниченными возможностями здоровья уже нашли работу в регионе с начала года

По сведениям пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области проживает 61,7 тысяч людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте, из которых 21 тысяча человек работает. При этом в регионе действуют комплексные программы по трудоустройству людей с инвалидностью.

Таким образом, уже в этом году через центры занятости населения было трудоустроено 814 человек, из которых 169 человек — на квотируемые рабочие места.

По словам начальника управления занятости населения регионального министерства труда и социального развития Ольги Лавровой, более трех тысяч работодателей Новосибирской области создали квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью. В общей сложности таких мест в регионе больше 10 тысяч, на них в настоящее время трудоустроены 9300 граждан.

Получить востребованную профессию граждане с инвалидностью могут, принимая участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обучение организуется за счет средств федерального бюджета.

Отмечается, что важным направлением деятельности региональных властей является организация сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью.

Людям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность выбрать исполнителя госуслуги – самого центра занятости или общественной организации инвалидов. Речь идет о социальном сертификате на оказание индивидуальной помощи при содействии занятости, реализации меры по созданию условий для осуществления гражданином трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также по формированию пути его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя.