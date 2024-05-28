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Частные дома стали стоить дешевле на полмиллиона в Новосибирске

  • 28/05/2024, 16:40
Автор: Оксана Мочалова
Частные дома стали стоить дешевле на полмиллиона в Новосибирске
Такая ситуация не типична перед началом летнего сезона.

Частные дома в Новосибирске за апрель-май потеряли в цене порядка 500 тысяч рублей (7%).  Если в апреле средневзвешенная цена за объект составляла порядка 7,4 млн рублей, то в мае она снизилась до 6,9 млн рублей. По мнению экспертов витрины недвижимости Restate, такая ситуация не типична перед началом летнего сезона.

Эксперты компании полагают, что на вторичный рынок частных домов оказывает влияние льготная ипотека на ИЖС под 6,1% годовых, которую ввели в декабре 2020 года.

— Многие горожане сегодня предпочитают покупать участки без подряда и строить индивидуальное жилье самостоятельно. При этом часть из тех, кто успел оформить льготный ипотечный кредит на ИЖС, построив дом (как правило, недорогой), выставляют его на продажу, решив зафиксировать прибыль. Поэтому рынок постоянно пополняется предложением относительно доступного по цене частного сектора с небольшими участками, снижая средний ценник по региону, — считают они.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев в апреле также говорил о влиянии объемов ИЖС на динамику роста цен на частные дома.

Напомним, по итогам первого квартала 2024 года Новосибирская область улучшила свои позиции по ИЖС и поднялась с 19 строчки рейтинга по объему жилищного строительства на 16. За три месяца в регионе было построено 325,4 тыс кв. метров ИЖС (за аналогичный период 2023 года — 119,2 тыс кв. метров).  Рост доли ИЖС в 1 квартале 2024 года в общем объеме строительства составил 36,5% (+6,7%). Новосибирская область на шестом месте по площади малоэтажной жилой застройки среди 17 агломераций.

По данным агентства RID Analytics, в марте 2024 года средняя цена предложения 1 кв. м. жилья на вторичном рынке Новосибирска составила 115 743 руб., что на 0,7% выше, чем в предыдущем месяце. Стоимость кв. метра в малоэтажном строительстве составила порядка 80 тысяч рублей.

Стоит отметить, что с начала апреля снижение цен на готовые дома, коттеджи и дачи зафиксировано в 8 из 16 городах-миллионниках России, включая Москву и Санкт-Петербург. Подешевели частные дома также в Ростове-на-Дону (-5%), Уфе (-5%), Самаре (-4%), Казани (-3%). В Омске ИЖК снизились в цене на 8%.

Однако эта динамика наблюдалась не во всех городах. Например, в Нижнем Новгороде стоимость ИЖС в апреле выросла сразу на 14%. В Екатеринбурге, Воронеже и Волгограде – на 3-4%. А в Красноярске, Перми и Краснодаре — не изменились.

Ранее редакция сообщала, что в регионах Сибири резко выросло строительство частных домов. 52% всех введенных домов в СФО построены из дерева — это в 1,7 раза больше, чем в среднем по России. 

Источник фото: freepik.com,  автор- chandlervid85

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : цены на частные дома недвижимость ИЖС


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