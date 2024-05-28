Олимпийский чемпион из Новосибирска Иван Стретович поминает бабушку и сына

Иван Стретович и его семья переживают невосполнимую утрату. За один день новосибирский спортсмен потерял бабушку и сына. Сегодня, 28 мая, исполнилось девять дней со дня их смерти.
— Мы поминаем наших любимых. Они ушли в один день с разницей в 12 часов. Для нас время остановилось, — написал Иван Стретович на своей странице в соцсетях.
20 мая гимнаст рассказал, что у него умер новорождённый сын. Его жена едва не погибла во время родов. За несколько часов до этого события пара узнала о смерти бабушки Ивана.
Ранее редакция сообщала о том, что сын олимпийского чемпиона Ивана Стретовича погиб во время родов в Новосибирске.
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