Более 800 клиентов ВТБ в Новосибирской области использовали маткапитал для покупки жилья в 2023 году

Среди регионов Сибирского федерального округа лидером в использовании средств маткапитала на приобретение недвижимости как по числу заявлений, так и по объему перечисленных выплат стала Новосибирская область. Здесь в январе – июне заявки на распоряжение материнским капиталом подали более 800 клиентов банка, направив на эти цели более 500 млн рублей. Причем, в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки эту меру господдержки используют только 38% семей, остальные 62% направляют выплату на частично-досрочное погашение кредита.

«ВТБ совместно с государством работает над упрощением механизмов распоряжения средствами материнского капитала. Процесс сейчас максимально упрощен и не требует посещения Соцфонда: заявка формируется клиентом в мобильном приложении банка, и далее сам банк передаст ее по защищенным электронным каналам связи в Социальный фонд России для перечисления выплаты. Мы видим, что число новосибирских семей, которые используют маткапитал на улучшение жилищных условий постоянно растет. Этому способствует и регулярная индексация размера госвыплаты, и расширение условий льготной ипотеки для семей с детьми в 2023 году, которые повышают доступность жилья для этой категории клиентов», – отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

По данным ВТБ, среди регионов Сибири чаще всего используют маткапитал на улучшение жилищных условий семьи из Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Средний чек направленных на эти цели выплат за шесть месяцев составил 621 тыс. рублей. За счет материнских выплат 1,8 тысячи сибирских семей смогли оформить частично-досрочное погашение ипотечного кредита. Еще 1,1 тысячи заявок были поданы на использование материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке.