Любителю украшений понадобилась помощь спасателей в Новосибирске

Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска пришлось освобождать юного поклонника бижутерии из прочных оков. Вечером перед сном молодой человек обнаружил, что не может избавиться от кольца из-за сильного отека пальца.

— Вызов поступил накануне в 21.02 часов с улицы Колыванской Центрального района. С помощью специального инструмента кольцо удалось снять, — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Вся спецоперация длилась около получаса. Украшение спасти не удалось. Потерпевший чувствовал себя прекрасно, медицинская помощь ему не потребовалась.

Также спасатели за дежурные сутки освободили из квартир двух пожилых женщин, которые не могли самостоятельно открыть двери. Их передали врачам скорой помощи.