Предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе повысили на пять лет

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому на пять лет повышается предeльный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имeющих воинские звания, передает ТАСС.

Кроме того, теперь иностранные граждане вправе подписать контракт о пребывании в резерве, если исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Таким образом, в законе «О воинской обязанности и военной службе» зафиксированы новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.

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