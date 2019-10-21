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За девять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 5,1 млн пассажиров

Доля трансферного пассажиропотока аэропорта увеличилась до 27%.
  • 21/10/2019, 12:37
За девять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 5,1 млн пассажиров

Количество трансферных пассажиров аэропорта Толмачёво по итогам девяти месяцев увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 27%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что за девять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 5 100 531 пассажира (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 3 739 542 (+15%), на международных — 1 360 989 человек (+10,8%).

— В сентябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 650 099 человек, увеличившись на 8,9% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 484 117 пассажиров (+8%), на международных — 165 982 (+10%), — уточнили в пресс-службе.

Самыми динамичными направлениями сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Братск (+124,9%), Самара (+103,3%), Полярный (+86,7%), Казань (+85,2%), Челябинск (+82,6%), Новый Уренгой (+76,7%), Пермь (+75,2%), Талакан (+69,9%), Улан-Удэ (+69,8%). На международных — Наманган (+222,6%), Хаммамет (+51,1%), Сеул (+46,1%), Бишкек (+46%).

— При этом самыми популярными направлениями по итогам сентября 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Владивосток, Анталья, Пекин, Ларнака, Камрань, Санья, Бишкек, Ош, Алматы, Нур-Султан (Астана), Худжанд, — рассказали в аэропорту.

Напомним, что в сентябре аэропорт Толмачёво на полтора месяца раньше обслужил пятимиллионного пассажира с начала года по сравнению с 2018 годом. Кроме того, в программу субсидирования региональных перевозок включён Нижний Новгород.

За девять месяцев аэропорт обслужил 24 603 самолёто-вылета (+11,9% к аналогичному периоду прошлого года), в сентябре — 3 073 (+8%).

С начала 2019 года грузопоток составил 24 044 тонны (+5,9%), в том числе в сентябре — 2 897 тонн груза и почты (+15%).

Фото: Gensa Gensa

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