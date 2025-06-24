Более 83 тысяч детей отдыхают в лагерях Новосибирской области летом 2025

За последние три года в развитие региональных детских лагерей было инвестировано свыше миллиарда рублей. Эти средства позволили не только провести модернизацию существующих объектов, но и открыть ряд новых. Об этом сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева в ходе оперативного совещания.

В июне начали свою деятельность 994 организации, предоставляющие услуги детского отдыха: 62 загородных лагеря и 932 лагеря дневного пребывания. В них уже отдыхает около 83,5 тысяч детей. Особое внимание уделяется детям из социально незащищенных категорий, детям из семей участников СВО, с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании была завершена в конце мая. Все учреждения успешно прошли проверку готовности к открытию. Безопасность детей является приоритетом в работе областных властей. Помимо соблюдения антитеррористических и противопожарных норм, важным аспектом безопасного пребывания детей является соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Кадровое обеспечение организаций полностью укомплектовано квалифицированными специалистами.

Благодаря поддержке губернатора и финансированию из резервного фонда Правительства Новосибирской области, министерство закупило более 550 путевок для детей сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области.

С 1 июня стартовала программа оздоровления детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. В Год защитника Отечества особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В каждом лагере во время каждой смены проводятся тематические дни, посвященные событиям тех лет.

Среди подростков растет популярность временной занятости в летний период. С начала июня трудоустроено более 4,1 тысячи ребят. Всего этим летом планируется обеспечить работой около 8,5 тысяч несовершеннолетних, что на треть превышает прошлогодний показатель. В июне летние рабочие места для подростков организовали 750 предприятий региона. Как и в предыдущие годы, в организации временной занятости подростков участвуют ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса. В сельской местности большая часть подростков занята на сельскохозяйственных предприятиях.