Арендатору пескобазы в Новосибирске не удалось отменить решение мэрии

Арбитражный суд Новосибирской области 18 июня не удовлетворил ходатайство ООО «Причал». Компания требовала запретить мэрии Новосибирска принудительно освобождать земельный участок, где находится пескобаза.

— Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно только субъективного опасения заявителя, его предположений о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения — для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений, — говорится в документе.

Напомним, летом 2024 года мэрия Новосибирска сообщила о планах убрать из прибрежной зоны Оби пескобазы. Речь шла о расторжении договоров с тремя юридическими лицами, которые арендовали участки на правом берегу реки. Муниципалитет решил включить эти земли в проект будущей набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка.

Уведомления об одностороннем отказе были направлены компаниям «Стройсиб», «Сибирский Причал» и «Причал». Основанием для этого стало постановление от 7 июня 2024 года № 4127, которое резервирует эти земли для муниципальных нужд города. Компаниям давался год на переезд. К 17 июня 2025 года они должны были освободить площадки.

Мэрия подчеркивала, что компании должны освободить участки в течение трех дней после завершения действия договоров аренды.

На минувшей неделе «Сибирский Причал» и «Причал» подали иски в арбитраж, чтобы оспорить односторонний отказ мэрии от аренды земли.

«Сибирский Причал» добился через суд запрета на любые действия мэрии по освобождению участка и запретил Росреестру регистрировать изменения в отношении этой земли. Власти планируют обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что на побережье также находится муниципальная пескобаза. Для ее переезда мэрия уже определила место.

Ранее редакция сообщала о том, что набережную Оби планируют растянуть на весь правый берег Новосибирска. Это делается для того, чтобы сделать Обь главной достопримечательностью.