Бывший замминистра Новосибирской области Ставицкий осужден на три года

В Новосибирске бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Ставицкого (на фото слева) приговорили к трём годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей за хищения из регионального бюджета. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере. Ставицкий взят под стражу прямо в зале суда.

Судебный процесс длился три года. Бывший чиновник не согласен с приговором и намерен его обжаловать.

Напомним, по версии следствия, в 2018 году заместитель министра приобрел роскошный японский внедорожник. Чтобы избежать расходов на содержание дорогого автомобиля, он договорился с руководителем территориального управления автодорог Михаилом Чумановым (расследование в отношении которого приостановлено из-за контракта с Минобороны России) и сдал джип в аренду этому учреждению. Для этого был оформлен фиктивный договор с подставным лицом. Впоследствии замминистра использовал автомобиль как для служебных нужд, так и в личных целях.

По условиям договора, арендные платежи ежемесячно перечислялись на счет подставного лица, которым управлял Сергей Ставицкий. За счет этих средств также оплачивались топливо, ремонт и техобслуживание внедорожника, говорится в материалах дела. Следствие считает, что региональный бюджет понес ущерб более чем 1,5 миллиона рублей.

В марте 2021 года Ставицкого арестовали сотрудники ФСБ. Суд санкционировал его заключение в СИЗО. Год спустя бывшему замминистра смягчили условия содержания и перевели под домашний арест.

Ранее редакция сообщала о том, что дело замглавы ТУАД Константина Громенко по самой крупной взятке в дорожной отрасли региона передали в суд Новосибирска. Его имущество арестовано.