Более 90% ИТ-систем стали независимыми от иностранных технологий и решений

В ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик сообщил, что суммарная экономия банка от внедрения отечественных ИТ-решений достигнет 180 миллиардов рублей к 2030 году.

— Мы стремимся не только к технологическому суверенитету и независимости от иностранных решений, но и к экономическим выгодам от импортозамещения. По нашим прогнозам, к 2030 году экономия от перехода на отечественные разработки составит около 180 миллиардов рублей. Это связано с оптимизацией затрат на открытые технологии, внесенные в Единый реестр российского ПО. Мы также отказались от дорогого серверного оборудования, перешли на более доступные решения, сохранив производительность за счет оптимизации архитектуры систем, — отметил Кулик.

В результате переработки было заменено свыше 850 тысяч компонентов, охватывающих 760 информационных систем, что составляет 91% всех целевых систем. Основная часть оставшихся задач по импортозамещению завершится в 2025 году.

К началу 2025 года банк существенно сократил зависимость от зарубежных систем управления базами данных (СУБД) Oracle и Microsoft SQL Server, уменьшив их использование на 95% в пользу отечественных решений на базе PostgreSQL. Важным шагом в процессе импортозамещения для кредитной организации стало внедрение новой автоматизированной банковской системы (АБС), разработанной на платформе «ФинПлаторма» ИТ-холдинга Т1. Ожидается, что полный переход на эту систему будет завершен до конца 2025 года. «ФинПлаторма», созданная с учетом требований банка, служит основой для автоматизации его бизнес-процессов.

Кроме того, были успешно импортозамещены инструменты для разработки решений на базе искусственного интеллекта, включая средства управления серверным оборудованием и платформу для контейнеризации ИИ-моделей.