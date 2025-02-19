Беглого новосибирского экс-депутата обвиняют в попытке захвата власти в России

На бывшего депутата Госдумы от Новосибирской области Илью Пономарева* возбуждены уголовные дела по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Дела связаны с созданием Пономаревым* политического движения «Съезд народных депутатов»** (СНД, признано нежелательной организацией в России). По версии следствия, созданное им движение ставит целью насильственный захват власти и изменение конституционного строя.

— «Съезд народных депутатов»** позиционируется И. Пономаревым* перед западными странами как «новое правительство России в изгнании». Им ведется работа по признанию «СНД»** странами формата «Рамштайн» (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО), — говорится в сообщении ФСБ.

В интервью на канале «Россия-24» сотрудник ФСБ отметил, что органам безопасности удалось установить всех скрывающихся за границей соратников Пономарева*, участников его «теневого правительства», в том числе и иностранцев. Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В отношении них будут приняты соответствующие процессуальные решения, передает ТАСС.

По данным ФСБ России, с 2022 года организация провела семь сессий съезда в которых приняли участие более 60 делегатов. Во время мероприятий участниками были приняты более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.

Напомним, Илья Пономарев* в 2007 и в 2011 годах избирался в Госдуму пятого и шестого созыва от «Справедливой России» от Новосибирской области. В 2013 вышел из партии. В 2014 году баллотировался в мэры Новосибирска от партии «Альянс зеленых и социал-демократов», снял свою кандидатуру в пользу депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Локтя. В апреле 2015 года лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. В августе 2022 года был заочно арестован за распространение фейков о российской армии. В октябре МВД объявило Илью Пономарева* в розыск по уголовной статье. В сентябре 2023 года возбуждено дело за участие в «Съезде народных депутатов»**.

Ранее редакция сообщала о том, что дело экс-депутата Госдумы из Новосибирска Ильи Пономарева* передано в суд.

* Признан иноагентом, внесён в список экстремистов и террористов.

** Движение признано нежелательным на территории России.