Артиллерийский салют прозвучит в День защитника отечества в Новосибирске

В честь Дня защитника отечества в Новосибирске запустят артиллерийский салют. Он запланирован на 23 февраля, в 21.00.

Салютные установки будут размещены в начале Михайловской набережной, со стороны железнодорожного моста.

— Для обеспечения дорожной безопасности при подготовке и проведении салюта будут введены временные ограничения движения транспортных средств, — говорится в сообщении мэрии города.

Например, с 8:00 до 22:00 можно доехать от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу: улица Обская, 2. Однако парковка в этом месте будет ограничена с 8:00 до окончания торжественной церемонии.

В прошлом году в Новосибирске также прошел салют на 23 февраля. При этом на 9 мая, на День города и в Новый год официальные салюты были отменены.

Впервые 23 февраля был отмечен как праздник в 1919 году, в годовщину битвы красноармейцев с немецкими войсками под Псковом и Нарвой во время Первой мировой войны. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной Армии. В дальнейшем, в СССР, отмечался как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 2006 года торжество носит название День защитника Отечества.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году власти сделают акцент на мероприятия, посвященные 80-летию Победы. А также Году защитника Отечества.