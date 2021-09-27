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Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

  • 27/09/2021, 16:15
Автор:
Новости Новосибирской области
В их числе различные страховки, кредитные карты и онлайн-консультации.

В этом году жители Новосибирской области 144 раза пожаловались в Банк России на навязывание сотрудниками банков финансовых продуктов и услуг, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ банка России. За аналогичный период прошлого года таких обращений было больше на 7%. Практически во всех жалобах клиенты банков описывали навязывание при оформлении необеспеченных потребительских кредитов.

С начала текущего года в 23 обращениях жители области описали ситуации, когда менеджеры в дополнение к автокредиту навязывали им необязательные платные опции, в том числе различные страховки, кредитные карты и онлайн-консультации. Единственным обязательным видом страхования при автокредитовании может быть только КАСКО, если автомобиль выступает залоговым имуществом.

— Часто человек понимает, что ему навязали какую-то услугу только тогда, когда происходит списание ежемесячного платежа. В этом случае продажа дополнительного продукта или услуги была «замаскирована» внутри договора в виде заранее проставленных «галочек» или заполненных приложений. Есть и такие недобросовестные менеджеры, которые говорят об отказе в кредите, если клиент не приобретет платные опции. Это противоправно с точки зрения общих норм защиты прав потребителей финансовых услуг., — прокомментировал ситуацию начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Он также напомнил, что сейчас есть возможность отказаться от ненужной страховки и получить обратно уплаченную страховую премию. Сделать это нужно в течение «периода охлаждения» — 14 дней с момента заключения договора.

С 30 декабря 2021 года вступит в действие норма, которая распространит «период охлаждения» на платные услуги, навязанные во время заключения кредитного договора. Кроме того, менеджерам банков будет запрещено проставлять отметки о согласии клиентов на платные услуги — клиенты должны будут делать это только самостоятельно. Новые правила коснутся не только договоров, которые заключаются в офисе, но и дистанционных сделок.

Всего жители Сибирского федерального округа за 8 месяцев 2021 года направили в Банк России 657 жалоб на навязывание в банках. Ровно столько же было и за аналогичный период прошлого года.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Сибирское ГУ Банка России жалобы автокредит


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