Более 90 «шпионских» посылок обнаружено на таможне в Новосибирске

На Новосибирском почтовом таможенном посту было обнаружено 94 посылки с товарами «шпионского» назначения. Получателей этих посылок подозревают в незаконном обороте специальных устройств для негласного получения данных. Сотрудники сообщили о находках правоохранителям.

Как сообщает Vn.ru, в основном жителям столицы Сибири отправляли отмычки, «шпионские» очки и mp3-плееры с возможностью негласного получения информации. Кроме того, обнаружено, что из России в США были отправлены четыре оптических и коллиматорных прицела двойного назначения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды.

Ранее таможенники сообщали о том, что с начала года выявил 846 международных почтовых отправлений с нарушением таможенного законодательства.

На Новосибирском таможенном посту чаще всего выявляют следующие категории товаров, которые запрещено пересылать:

контрафактные товары — 35%;

холодное оружие — 30%;

технические средства для скрытого получения информации — 10%;

рыболовные сети — 7%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области закрылось 37 почтовых отделений.