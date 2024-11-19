Прокуратура запросила экс-директору АО «Кудряшовское» два года колонии-поселения

В Колыванском районном суде прошли прения сторон в уголовном деле в отношении бывшего директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Он обвиняется в уничтожении или повреждении лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия с причинением крупного ущерба (ч. 4 ст. 261 УК РФ), сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По версии следствия, в 2022 году подсудимый дал распоряжение внести в землю под видом удобрения необеззараженные отходы животноводства (навоз) в Колыванском районе. В результате чего был причинен вред земельным участкам на сумму 1,780 млрд рублей, лесным насаждениям на общую сумму 3,155 млн рублей, поверхностным водам реки Амба на сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, ему вменяется гибель водных биоресурсов на сумму более 119 млн рублей.

— Прокуратура потребовала признать подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере заработной платы осужденного за 2 года, предшествующих совершению преступления, — говорится в сообщении.

Защита настаивает на оправдательном приговоре, эту позицию поддерживает и представитель АО «Кудряшовское».

Владимир Гавриленко был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2022 года. Сначала суд отправил обвиняемого в СИЗО, но потом мера пресечения была изменена на домашний арест. В июне 2024 года суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование Гавриленко в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по двум преступлениям (они относятся к преступлениям небольшой тяжести). Ему вменялось «загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод» (ч. 1 ст. 250 УК РФ) и «порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями опасными химическими или биологическими веществами» (ч. 1 ст. 254 УК РФ).

Ранее редакция рассказывала о претензиях, которые прокуратура предъявила к Кудряшовскому свинокомплексу и ряду предприятий Новосибирской области в связи с нарушением природоохранного законодательства.