В Новосибирской области закрылось 37 почтовых отделений

В Новосибирской области временно закрыты 37 отделений «Почты России». Однако жители населённых пунктов могут не беспокоиться: пенсии, письма и печатные издания продолжают доставлять.
По сообщению издания BFM-Новосибирск, с начала года удалось возобновить работу 20 почтовых офисов в регионе. В сельских населённых пунктах уже выбраны подходящие помещения. Сейчас ведутся переговоры о размещении в них почтовых отделений.
Также в этом году 43 отделения в регионе снова перешли на стандартный график работы. Однако 92 отделения до сих пор работают в сокращённом режиме, предоставляя услуги клиентам.
По состоянию на середину августа, укомплектованность штата почтовых отделений в регионе составляет 84%.
Ранее редакция сообщала о том, что начальник отделения «Почты России» получила срок за кражу 5 млн под Новосибирском.
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