Дорогу на Мочищенском шоссе отремонтируют за 9 миллионов рублей

Под Новосибирском планируют ремонт дороги на Мочищенском шоссе. На данный момент идет поиск подрядчика.

Нужно будет убрать старое покрытие и проложить новое, также укрепить обочины щебнем.

За это подрядчику готовы заплатить 8,9 миллионов рублей. Согласно информации, на сайте госзакупок, гарантийный срок покрытия составит четыре года.

Заявки принимаются до 28 февраля.

Работы, согласно контракту, будут завершены до 20 июня этого года.

Напомним, что ремонт 189 дорожных объектов в Новосибирске оценивал независимый контроль. В итоге контролеры выявили в работе подрядчиков более 400 замечаний.

Ранее редакция сообщала о том, что улицы Забалуева и Дукача соединят новой развязкой в Новосибирске.