Более четверти всех инцидентов загрязнения воздуха в России произошли в Иркутской области

В первом полугодии 2022 года количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось по сравнению с рекордными показателями аналогичного периода 2021 года почти в два раза, однако осталось значительно выше допандемийного уровня — подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета. Всего за январь – июнь в стране было отмечено 92 таких инцидента.

Более четверти всех инцидентов — 26 (Все относятся к высокому загрязнению — ВЗ. — Ред.) — произошло в одном из регионов Сибирского федерального округа в Иркутской области (города Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, Свирск, Вихоревка, Тулун, Бирюсинск, Шелехов). Также отметился такой регион как Красноярский край (10 случаев ВЗ; город Красноярск).

В список самых проблемных вошла Омская область в которой произошел один случай экстремально высокого загрязнения воздуха (ЭВЗ, метеостанции Исилькуль, Большие Уки, Щербакуль, Тевриз, Тара, Седельниково и Знаменское).

Особенно заметно в текущем году в Сибири сократилось число случаев опасных загрязнений атмосферы в Норильске. Если годом ранее, после установки новых автоматизированных станций контроля за качеством воздуха, количество зафиксированных инцидентов резко возросло, то в 2022 году, согласно отчетам специалистов, местные предприятия резко сократили негативное воздействие на атмосферный воздух, говорится в исследовании.

Как и прежде, выявленные загрязнения воздуха концентрируются вокруг центров тяжелой промышленности РФ. Основная часть случаев опасного превышения концентрации химических веществ в воздухе пришлась на Иркутскую область, Оренбургскую область, Красноярский край, а также Свердловскую и Кемеровскую области.

— Под высоким загрязнением воздуха (ВЗ) понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) понимается превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20–29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30–49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Экстремально высокое загрязнение может сочетаться с визуальными и органолептическими признаками, такими как появление устойчивого, несвойственного данной местности и сезону запаха, резкое воздействие воздуха на органы чувств человека, выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека, — говорится в сообщении FinExpertiza.

Ранее редакция сообщала, что Кемеровская область лидирует в России по приросту промышленных отходов.