В Новосибирске стартовал проект «Полезный город»

Приглашение в игру

«Полезный город — Новосибирск» локализован на базе интерактивного онлайн-сервиса «+1Город». В рамках проекта жители региона могут выполнять задания в сфере экологии, ответственного потребления, здорового образа жизни или присоединиться к социальным инициативам: подсчитать семейный экослед с помощью специального калькулятора, посетить образовательные лекции от экспертов проекта, узнать больше о своем здоровье и здоровье планеты, выполнить задания по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Проект продлится в Новосибирске с августа 2022 по февраль 2023 года, все задания для участия в нем разделены на три тематических марафона:

«Здоровый образ жизни» (18 августа – 16 октября 2022 года),

«Экология» (17 октября – 16 декабря 2022 года),

«Социальное участие» (17 декабря 2022 года – 18 февраля 2023 года).

Задания марафонов можно выполнять как поодиночке, так и с друзьями, всей семьей, всем домом или с коллегами.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ Квест «Умный город с «Эталон». Пройди 10 000 шагов Отличная привычка, полезная для здоровья. И для экологии тоже — при возможности всегда лучше прогуляться пешком, чем доехать на машине. Что нужно сделать: Пройди 15 000 шагов. Отправь нам скриншот экрана в поле для ответа. Скриншот должен содержать дату в формате день/месяц/год и быть свежим (не более суток). Наслаждайся прогулками на свежем воздухе. Возможность выполнения — каждые три дня (в задание присылать три скрина)

Самые активные марафонцы, набравшие не менее 10 000 баллов в системе лояльности «+1Город», получат возможность выиграть суперпризы от партнера проекта — группы «Эталон».

— Здоровый образ жизни и внимание к окружающей среде становятся все более актуальными для человека. Эти ценности нашли отражение и в строительной сфере, — говорит Юрий Бородин, вице-президент по региональному развитию Группы «Эталон». ― Проектируя и реализуя жилые комплексы, наша компания заботится не только о комфорте проживания, но и о соответствии жилого комплекса характеристикам безопасности, экологичности и энергоэффективности. Поэтому философия проекта «+1Город» нам близка. Совместные действия жителей и бизнеса, направленные на улучшение экологии городских пространств, помощь и поддержку старшему поколению, популяризацию здорового образа жизни позволят не только добиться позитивных перемен, повысить качество жизни, но и подать пример коллегам, соседям, родственникам и детям.

Равнение на…

Каждый из тематических марафонов будет поддержан амбассадорами проекта — известными персонами, которые разделяют идеи и ценности проекта «Полезный город — Новосибирск», погружены в тематику и являются признанными экспертами и лидерами мнений в своей сфере.

Квест «Умный город с «Эталон». Собери полезную корзину Что нужно сделать: При следующей покупке в магазине собери корзину продуктов таким образом, чтобы половина из них состояла из овощей и фруктов, четверть — из белков и четверть — из углеводов. Сфотографируй и отправь нам.

Блок «Здоровый образ жизни» поддержит гимнаст, олимпийский чемпион, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Законодательного Собрания Новосибирской области, председатель общественного совета «Детский спорт» Евгений Подгорный, а также ресторатор Денис Иванов.

— Мы все видим, что на сегодняшний день вопрос минимизации негативного воздействия на окружающую среду стоит очень остро. Я очень рад, что в Новосибирске запустился социальный проект, благодаря которому горожане станут уделять больше внимания здоровому образу жизни и ответственному потреблению, — поясняет Денис Иванов.

Амбассадорами блока «Экология» являются руководитель «+1Город», эксперт в области экологии и устойчивого развития Максим Голованов, основатель федерального проекта «Женщина в Бизнесе — Женщина», международного пространства деловых женщин, сопредседатель и член президиума новосибирского областного отделения «Опоры России» Кристина Захарова и директор центра бизнес-мастерства «Харизма» Анна Власова.

— Сегодня уже около 4,5 тысячи жителей Новосибирска пользуются помощником по социальным и экологическим сервисам «+1Город»: с его помощью сдают раздельно батарейки, макулатуру, пластик и другое вторсырье, помогают животным и детям, — рассказывает Максим Голованов. — Запуск марафона «Полезный город — Новосибирск» совместно с крупным федеральным девелопером позволит привлечь еще больше горожан к ответственному потреблению и здоровому образу жизни, ведь в формате интерактивной игры это просто и увлекательно!

Квест «Умный город с «Эталон». Пройди викторину Что нужно сделать: Нажми «Участвовать» и пройди викторину на тему «Вредные и полезные продукты». Определи, насколько правильно ты делаешь выбор продуктов для своего стола. Отправь в поле для ответа свой результат. Получить баллы за это задание можно только один раз.

Блок «Социальное участие» поддержат директор Детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова и генеральный директор и главный редактор журнала Leaders Today («Лидеры сегодня») Ольга Зонова.

Тяжелая артиллерия

В поддержку проекта «Полезный город — Новосибирск» известные блогеры проведут прямые эфиры на своих страницах в социальных сетях и в сообществах «+1Город», а также расскажут о своих собственных эко- и ЗОЖ-привычках и благотворительных инициативах, в которых участвуют, об ответственном потреблении. Свое участие в проекте уже подтвердили Николай и Альбина Майер ― основатели международного фитнес-проекта PrimeTime и федерального детского танцевального проекта PrimeTime Kids; Алена Онегова ― лайфблогер с 400-тысячной аудиторией, с которой делится полезными советами, вкусными рецептами, такое она делает интересные обзоры; Елена Чернявская ― эксперт и автор методики экоомоложения «ФейсСкульптор», основатель Центра здорового фитнеса и красоты LeNel’; Надежда Асанова ― основатель и визионер AsanNa, президент фонда «ДиаЛогика». Список блогеров-участников дополняется, о новых участниках будет сообщено дополнительно.

Квест «Умный город с «Эталон». Избавься от пластика Что нужно сделать: Заведи себе бутылку для воды и полностью откажись от пластиковых бутылок на три дня. Каждый день выпивай два литра воды и загрузи видеоотчет с рассказом, как изменилась твоя жизнь за это время. Ты не только сократишь количество пластикового мусора, но и заведешь привычку пить больше чистой воды, полезной для здоровья!

«+1Город» — интерактивный помощник, ориентир в сфере устойчивого образа жизни и ответственного потребления. Виртуальный гид позволяет быстро и просто найти социальные и экологические сервисы в любой точке России. Проект охватывает развитие практик ответственного потребления, волонтерства и благотворительности среди горожан, изменения городской среды. На сайте «+1Город» и в мобильном приложении можно узнать о полезных социальных и экологических сервисах в шаговой доступности. Например, в каких точках вашего города можно сдать использованные лампочки, и при этом их гарантированно увезут на переработку; куда принести ненужную одежду; в каких магазинах можно купить товары социальных предпринимателей. На карте уже около 100 000 полезных точек более чем в 70 категориях в 1275 городах и населенных пунктах России.