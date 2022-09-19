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В отношении новосибирских дорожников проведут расследование

  • 19/09/2022, 13:37
Автор:
Ремонт дорог
Министерство транспорта проанализирует причины выявленных на объектах дефектов, чтобы определить, кто виноват, и разобраться, что делать, чтобы проблемы не повторялись.

Закручивают гайки

Третий год в Новосибирской области ужесточается контроль за производством дорожных работ. Правительство пошло на эти меры, чтобы сократить количество дефектов на объектах при ремонте дорог, в которые вложены бюджетные деньги, после того как цифры начали зашкаливать.

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Минтранс региона снова обещает усилить контроль за качеством дорожных работ

Как пояснил министр транспорта Анатолий Костылевский, в 2022 году были заключены контракты на осуществление строительного контроля на 18 региональных объектах, которые ремонтируются и строятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД). На 16 сентября выявлены 23 замечания на 9 объектах.

— Из всех замечаний самые серьезные — толщина асфальтобетонного покрытия и содержание воздушных пустот. На подрядчиков наложены штрафные санкции в размере 30,8 млн рублей, 400 кв. м дорожного полотна они переделали за свой счет, — пояснил Костылевский. — Все замечания по ремонту и строительству дорог устранены в полном объеме.

По 24 объектам БКАД Новосибирска также были заключены контракты с 6 организациями на проведение строительного контроля. Под этот мониторинг не попали улица Мира, улица Дуси Ковальчук и проспект Дзержинского, на ремонт которых выделены дополнительные деньги. Контроль за производством работ на этих дорогах мэрия выполняет собственными силами. Однако министр заверил, что конечные вырубки будут проводиться с участием экспертов независимого строительного контроля. Напомним, подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского, уже обещали оштрафовать за качество работ.

— В ходе проведенного контроля по 18 объектам в городе сделано 81 замечание. 50 из них — по асфальтобетонному покрытию. На подрядчиков наложены штрафы в размере 25 млн рублей, 17 тысяч кв. м они заменили за свой счет. На сегодняшний день устранены 62 нарушения, 19 находятся в стадии устранения, — констатировал чиновник.

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В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

При этом он заверил, что работа организаций строительного контроля за ремонтом дорог тоже не остается без внимания. К компаниям предъявлено 2 претензии по качеству работ, наложены штрафные санкции. В целом, по словам министра, привлечение строительного контроля в 2022 году привело к повышению эффективности контрольных мероприятий и сокращению количества выявленного брака и нарушений, повышению культуры производства, усилению контроля за производством работ со стороны подрядчиков.

Впрочем, не во всех городах области. Так, в 2022 году на 4 объектах Бердска стройконтроль выявил 111 нарушений, из них 22 — по асфальтобетонным покрытиям. Подрядчикам выписаны штрафы на 115 тысяч рублей, за свой счет они переделали 11 тысяч кв. м полотна. Для сравнения: в Искитиме на 2 объектах выявлены 4 замечания. Министр назвал их незначительными.

Человеческий фактор

Губернатор Андрей Травников предупредил министра, что не стоит останавливаться на выявлении и устранении замечаний.

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Андрей Травников: «дорожным подрядчикам требуются внимание и контролеры-няньки»

— То, что вы описали — результат внедрения контрольных инициатив в 2020-2021 годах. С 2022 года мы внедрили промежуточный контроль за ремонтом дорог, помимо мониторинга гарантийных обязательств. Сейчас вы должны не просто выявить замечания, но и провести внутреннее расследование и выявить, в чем причина нарушения, кем оно допущено. Сколько таких расследований проведено? Какие нарушения технологий встречаются? Какие промежуточные выводы сделаны?

По словам министра транспорта, ключевой проблемой является человеческий фактор. Анатолий Костылевский пояснил, что в тех организациях, где есть сильный внутренний контроль, нарушений выявляется меньше, там где контроль слаб — больше.

— По итогам года мы проведем анализ и предоставим полные данные. Пока мы видим, что срабатывает человеческий фактор: мастера принимают на объекте асфальтобетон недостаточной температуры для укладки, недостаточен контроль уплотнения катками дорожного покрытия, — перечислил он. — На наш взгляд, нужно усиливать проверки проводимых работ.

Андрей Травников потребовал по итогам года не просто предоставить результаты анализа проведенных расследований, но и предложения по тому, какие решения будут внедряться на их основе в следующем году, чтобы сократить количество брака при ремонте дорог.

— Объемы дорожного ремонта будут расти. Других подрядчиков у нас нет, строить будем сами, поэтому подрядчиков нужно развивать, в том числе выстраивая процедуры по контролю за качеством работ, — предупредил губернатор.

 

Ранее редакция сообщала, что подрядчик сорвал ремонт пяти дорог в Новосибирской области. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог


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