В отношении новосибирских дорожников проведут расследование

Закручивают гайки

Третий год в Новосибирской области ужесточается контроль за производством дорожных работ. Правительство пошло на эти меры, чтобы сократить количество дефектов на объектах при ремонте дорог, в которые вложены бюджетные деньги, после того как цифры начали зашкаливать.

— Из всех замечаний самые серьезные — толщина асфальтобетонного покрытия и содержание воздушных пустот. На подрядчиков наложены штрафные санкции в размере 30,8 млн рублей, 400 кв. м дорожного полотна они переделали за свой счет, — пояснил Костылевский. — Все замечания по ремонту и строительству дорог устранены в полном объеме.

Как пояснил министр транспорта Анатолий Костылевский, в 2022 году были заключены контракты на осуществление строительного контроля на 18 региональных объектах, которые ремонтируются и строятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД). На 16 сентября выявлены 23 замечания на 9 объектах.

По 24 объектам БКАД Новосибирска также были заключены контракты с 6 организациями на проведение строительного контроля. Под этот мониторинг не попали улица Мира, улица Дуси Ковальчук и проспект Дзержинского, на ремонт которых выделены дополнительные деньги. Контроль за производством работ на этих дорогах мэрия выполняет собственными силами. Однако министр заверил, что конечные вырубки будут проводиться с участием экспертов независимого строительного контроля. Напомним, подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского, уже обещали оштрафовать за качество работ.

— В ходе проведенного контроля по 18 объектам в городе сделано 81 замечание. 50 из них — по асфальтобетонному покрытию. На подрядчиков наложены штрафы в размере 25 млн рублей, 17 тысяч кв. м они заменили за свой счет. На сегодняшний день устранены 62 нарушения, 19 находятся в стадии устранения, — констатировал чиновник.

При этом он заверил, что работа организаций строительного контроля за ремонтом дорог тоже не остается без внимания. К компаниям предъявлено 2 претензии по качеству работ, наложены штрафные санкции. В целом, по словам министра, привлечение строительного контроля в 2022 году привело к повышению эффективности контрольных мероприятий и сокращению количества выявленного брака и нарушений, повышению культуры производства, усилению контроля за производством работ со стороны подрядчиков.

Впрочем, не во всех городах области. Так, в 2022 году на 4 объектах Бердска стройконтроль выявил 111 нарушений, из них 22 — по асфальтобетонным покрытиям. Подрядчикам выписаны штрафы на 115 тысяч рублей, за свой счет они переделали 11 тысяч кв. м полотна. Для сравнения: в Искитиме на 2 объектах выявлены 4 замечания. Министр назвал их незначительными.

Человеческий фактор

Губернатор Андрей Травников предупредил министра, что не стоит останавливаться на выявлении и устранении замечаний.

По словам министра транспорта, ключевой проблемой является человеческий фактор. Анатолий Костылевский пояснил, что в тех организациях, где есть сильный внутренний контроль, нарушений выявляется меньше, там где контроль слаб — больше.

— По итогам года мы проведем анализ и предоставим полные данные. Пока мы видим, что срабатывает человеческий фактор: мастера принимают на объекте асфальтобетон недостаточной температуры для укладки, недостаточен контроль уплотнения катками дорожного покрытия, — перечислил он. — На наш взгляд, нужно усиливать проверки проводимых работ.

Андрей Травников потребовал по итогам года не просто предоставить результаты анализа проведенных расследований, но и предложения по тому, какие решения будут внедряться на их основе в следующем году, чтобы сократить количество брака при ремонте дорог.

— Объемы дорожного ремонта будут расти. Других подрядчиков у нас нет, строить будем сами, поэтому подрядчиков нужно развивать, в том числе выстраивая процедуры по контролю за качеством работ, — предупредил губернатор.

Ранее редакция сообщала, что подрядчик сорвал ремонт пяти дорог в Новосибирской области.