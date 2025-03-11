Более двух десятков животных незаконно отстрелили под Новосибирском в 2025 году

Министерство природных ресурсов Новосибирской области обнародовало статистику по выявленным случаям незаконной охоты за первые два месяца 2025 года. Согласно данным, в регионе было зафиксировано 13 случаев незаконной добычи сибирских косуль, 10 — лосей и один — кабана.

— По материалам, переданным в полицию должностными лицами министерства, уполномоченными на осуществление федерального государственного контроля (надзора), возбуждено 14 дел по части 2 статьи 258 УК РФ по фактам незаконной добычи охотничьих ресурсов, — сообщает пресс-служба Минприроды региона.

В сообщении уточняется, что из всех уголовных дел, связанных с незаконной охотой, только по пяти из них ущерб был полностью возмещён в добровольном порядке, составив почти два миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряк застрелил 14-летнего брата своей жены на охоте. Смертельный выстрел прогремел в автомобиле охотников.