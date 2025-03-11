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В Новосибирске растет доля фальсификата в натуральных прохладительных напитках

  • 11/03/2025, 11:30

В Новосибирске растет доля фальсификата в натуральных прохладительных напитках
Этот тренд наблюдается на фоне общего увеличения спроса на воду с вкусовыми добавками и морсами

По итогам прошлого года сегмент воды с вкусовыми добавками стал самым быстрорастущим в индустрии прохладительных напитков, прибавив сразу 52,7% в натуральном выражении. Это самый большой прирост среди всех других категорий. Такие данные следуют из аудита каналов традиционной торговли Нильсен.

При этом основной объем продаж, как и ранее, приходится на обычную воду (72,1%), а 21,5% на минералку. Довольно значительный прирост продемонстрировали и продажи энергетических и спортивных напитков (15,5%), взрослые фруктовые пюре и смузи (10,3%) и обычная вода без добавок (9,6%). За год выросли продажи кваса, холодного чая и фруктовых соков (8,3%, 8,3% и 8,6% соответственно). Наименьший показатель у безалкогольных напитков — всего + 2,4%.

Директор производственной компании ООО «Сибирский продукт» Игорь Адодин подтверждает значительным пророст уровня продаж в сегменте натуральных прохладительных напитков. Однако, по его словам, одновременно со спросом на рынке растет и количество фальсификатов.

— Тренд на здоровый образ жизни набирает обороты. Все больше людей начинают задумываться над тем, что они едят и пьют. К сожалению, многие недобросовестные производители этим пользуются. На витринах магазинов появляется все больше фальсификатов. Так, морс на «натуральной основе» со сроком годности 90 суток стал встречаться на прилавках все чаще. И дело вовсе ни в том, что технологии по консервации таких напитков рванули вперед. Покупателей просто обманывают. Но, чтобы доказать это, необходимо исследовать такой напиток в лаборатории, — говорит собеседник редакции.

По словам Игоря Адодина, в образце, который он предоставил специалистам на проверку, нашли два консерванта, которые не были указаны на этикетке.

— При этом, в Роспотребнадзоре только разводят руками. Проверки бизнеса сейчас запрещены и сделать они ничего не могут. А страдает от этого честный производитель, который не может продавать натуральные напитки по цене фальсификата, потому что в этом случае будет работать себе в убыток. Ведь консервант, купленный в Китае, стоит в разы дешевле, чем та же натуральная ягода, — говорит Адодин.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске вырастут цены на безалкогольные напитки. 

Иллюстрация создана при помощи нейросети Шедеврум

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : прохладительные напитки


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